https://tr.sputniknews.com/20220315/sisli-belediye-baskani-keskin-ilce-gecmisten-gelen-birikimlerle-ayakta-kalmaya-calisiyor-1054728570.html

Şişli Belediye Başkanı Keskin: İlçe geçmişten gelen birikimlerle ayakta kalmaya çalışıyor

Şişli Belediye Başkanı Keskin: İlçe geçmişten gelen birikimlerle ayakta kalmaya çalışıyor

Şişli Belediye Başkanı Muammer Kılıç, “Siyasetçiler Şişli’yi zenginlerin bulunduğu bir yer olarak tanırlar ama öyle değil. Şişli, 25 mahallenin kentsel... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T11:33+0300

2022-03-15T11:33+0300

2022-03-15T11:33+0300

anlat bana

türkiye

istanbul

şişli

muammer keskin

borç

avm

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Şişli Belediye Başkanı Keskin: İlçe geçmişten gelen birikimlerle ayakta kalmaya çalışıyor 14.03.2022 ANLAT BANA Şişli Belediye Başkanı Keskin: İlçe geçmişten gelen birikimlerle ayakta kalmaya çalışıyor 14.03.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yönetiminde bulunduğu Şişli’yi ve toplumcu belediyecilik çalışmalarını değerlendirdi.İstanbul’un Şişli ilçesini talihsizlik yaşamış ve ranta kurban edilmiş olarak gördüğünü ifade eden Keskin, “Birçok olumsuzluğa rağmen İstanbul’un gözbebeği, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir ilçedir. Şişli adını daha çok öne çıkarmak istiyoruz. ‘Başka bir yerel yönetim mümkündür’ mottosuyla yola çıktım. İlişkilerimi de bu anlayışa göre tutuyorum. 25 aralık 2021’de belediye yönetimindeki 1000 günümüzü doldurduk ve önceliğimizi hastane, okul ve diğer toplu alanlara ayırdık. İçinde bulunduğumuz zorlu kış koşullarında iyi bir kriz masamızla hizmet ettik. 24 saat teyakkuz halinde oldular. Temizlik işleri ve fen işleri dahil, gece gündüz, yaklaşık bin 500 arkadaşımızla birlikte hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.‘Uzun yıllara yayılan, birikmiş bir borç vardı’Göreve geldiği zaman belediye içinde nasıl bir genel görünümle karşılaştığını tanımlayan Keskin, “Çalışanlarımıza 4 ay maaş verilememişti. Bütün borçlarımız da hacizliydi. Böyle bir tablo beklemiyorduk. Malesef uzun yıllara yayılan, birikmiş bir borç vardı. Göreve geldiğimde SSK ve vergi borçlarını kapsayan yaklaşık 2 milyar TL borcumuz vardı. Maalesef uzun yıllara yayılan, birikmiş bir borç vardı” sözlerini dile getirdi.‘Şişli kendi gelirleriyle dünyanın en zengin belediyesi olması gerekir, Türkiye’nin en yüksek ücretini ödeyen belediyeyiz’Şişli’de resmi rakamlara göre 94 bin hanenin bulunduğunu belirten Keskin, “Ancak komşu kart uygulamamıza göre 120 bine yakın hane çıktı. Dünyanın birçok ülkesinden göç almış, geçici misafirler alan bir ilçeyiz. Şişli kendi gelirleriyle dünyanın en zengin belediyesi olması gerekir. Tüm gelirleri Şişli’ye harcarsanız, Şişli’nin her yerini ihya edersiniz. Türkiye’nin en yüksek ücretini ödeyen belediyeyiz. 2800 civarında belediye personeli çalışıyor. Devlet memuru ve sözleşmeli çalışan dahil 4 ayrı kategoride çalışan işçi var. Siyasetçiler Şişli’yi zenginlerin bulunduğu bir yer olarak tanırlar ama öyle değil. 25 mahallenin kentsel dönüşüme muhtaç duyduğu bir ilçe Şişli. Yoksullukla savaşan onlarca mahalle var. O yüzden sefalet bilançosu Şişli için önemlidir. Dolayısıyla bu ekonomik krizle birlikte; zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu. Önceden Şişli sakinleri yolda beni gördüğü zaman 'Başkanım nasılsınız?' diyorlardı, artık 'Oğlum, kızım işsiz' diye dert yanıyor duruma geldiler. Birey mutlu olmadan toplumu mutlu edebilmemiz mümkün değil. Bu insanların hayatına bir nebze dokunabileceğim işler yapmam gerekiyor. Bizden önceki dönemlerde Şişli’ye ne merkezi hükümet ne de Büyükşehir Belediye 1 liralık yardım yapmış. Ne bir spor tesisi, ne de bir kültürel tesisi var. Şişli geçmişten gelen birikimlerle ayakta kalmaya çalışıyor. Burası cazibe merkezi ama üç AVM’den ikisi kapanmak üzere” ifadelerini kullandı.

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türkiye, istanbul, şişli, muammer keskin, borç, avm, аудио