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Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi, 115 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 553 kişi sağlığına kavuştu. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Son 24 saatte 333 bin 196 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı.115 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553 oldu.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,24 olarak kayda geçti.Aşı sayısı 146 milyonu geçtiTürkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 304 bin 93'e yükseldi.En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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türkiye, koronavirüs

Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi

19:43 15.03.2022 (güncellendi: 19:44 15.03.2022)
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PCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi, 115 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 333 bin 196 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı.
115 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,24 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 146 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 304 bin 93'e yükseldi.
En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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