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SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20220315/ttb-genel-sekreteri-prof-dr-bulut-taleplerimiz-karsilandiginda-eylemlerimiz-de-bitirilecek-1054732448.html
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut, doktorların iş bırakma eylemleri konusunda “Taleplerimiz karşılandığında g(ö)rev eylemlerimiz de bitirilecektir. Bu... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T13:31+0300
2022-03-15T13:31+0300
seyir hali
radyo
türk tabipleri birliği (ttb)
14 mart tıp bayramı
görev
kovid-19
basın açıklaması
vedat bulut
şebnem korur fincancı
çelenk
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TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek
15.03.2022 SEYİR HALİ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nda karşılaştıkları baskıları, yaptıkları açıklamaları ve iş bırakma eylemlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Prof. Dr. Bulut, Taksim’de Tıp Bayramı çevresinde çelenk koyarak basın açıklaması yapmak isteyen doktorlara müdahale konusunda “Dr. Erdinç Köksal abimiz 89 yaşındadır ve bizim TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanıdır. Yapılan davranış son derece çirkindir. 89 yaşındaki bir hekimin yere düşürülmesi itelenmesi bizleri çok üzdü. Orada kullandığı cümle de önemli ‘Sizlerin annelerini babalarını tedavi ettim’ diyor abimiz. Buna rağmen böyle bir davranışa maruz bırakıldı. Bu son derece çirkin, kınıyorum. Gerekliler hakkında umarım soruşturma yürütülür ve bu durum cezasızlıkla karşılaşmaz çünkü yakışmadı. Tıp Bayramı’nda hekimlerin bu mutlu gününde böyle bir davranışı hak etmedikleri ortadadır. Erdinç Köksal abimize de buradan geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.‘Türkiye genelinde her ilde eş zamanlı olarak taleplerimizi sahadan ulaştırdık’Gösterilere karşı baskıların gözlendiğini belirten Prof. Dr. Bulut, yaptıkları basın açıklamalarını da aktardı:“Birçok fakülte ve hastanede başhekimler tarafından baskı uygulandığı doğrudur ama bu çok yaygın olmadı. Balıkesir Bandırma’da hekim arkadaşlarımız yine çirkin bir davranışla karşılaştılar ve bu durumla ilgili sonra oradaki anestezi ekibinden yönetim düzeyinde özür dilediler. Türk Tabipleri Birliği de bu konunun takipçisi halinde, Balıkesir Tabip Odamız takip halindedir. Van’da bir sorun yaşandı. Basın açıklamasına izin verilmek istenmedi. Oradaki hekim arkadaşlarımız ancak Merkez Konsey Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’nın bir mektubunu okuyabildi. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi önünde binlerce sağlık çalışanı hekim gelerek Tıp Bayramı ile ilgili taleplerini dile getirdi. Türkiye genelinde her ilde belirlenen bir merkezde açıklamalar eş zamanlı olarak yürütüldü ve taleplerimizi sahadan ulaştırdık. Çok büyük kamuoyu desteği aldık. Açık alanlarda halkımız desteklerini ilettiler ve yurttaşlarımızdan, sivil topluk örgütlerinden, meslek örgütlerinden pek çok bayramımızı kutlayan ve taleplerimizi destekleyen mesajlar alıyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor.”‘Hukuki açıdan da yanlarında olacağımızı meslektaşlarımıza bildirdik’Prof. Dr. Bulut, eylemlerinin nasıl devam edeceğini “Taleplerimiz karşılandığında bu g(ö)rev eylemlerimiz de bitirilecektir. Bu g(ö)rev eylemimizin ikinci günüdür. Yurttaşlarımızdan randevu almamalarını, hekim arkadaşlarımızın bu talebini anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Acil servisler, yoğun bakımlar, riskli gebelikler, Kovid-19 ile ilgili alanlarda çalışmalar devam ediyor. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Ciddi ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetleri, kliniklerdeki normal randevular yerine getirilmeyecek. 14-15’teki iki günlük planla TTB grevini açıklamıştı. 16’sında açıklayan sendikalar var. Onlara da meslek örgütü olarak destek vereceğimizi, hukuki açıdan da yanlarında olacağımızı meslektaşlarımıza bildirdik” diye açıkladı.
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Ali Çağatay
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radyo, türk tabipleri birliği (ttb), 14 mart tıp bayramı, görev, kovid-19, basın açıklaması, vedat bulut, şebnem korur fincancı, çelenk, аудио

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek

13:31 15.03.2022
SEYİR HALİ
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut, doktorların iş bırakma eylemleri konusunda “Taleplerimiz karşılandığında g(ö)rev eylemlerimiz de bitirilecektir. Bu g(ö)rev eylemimizin ikinci günüdür. Kimse mağdur edilmeyecek. Yurttaşlarımızdan randevu almamalarını, hekim arkadaşlarımızın bu talebini anlayışla karşılamalarını bekliyoruz” dedi.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nda karşılaştıkları baskıları, yaptıkları açıklamaları ve iş bırakma eylemlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Prof. Dr. Bulut, Taksim’de Tıp Bayramı çevresinde çelenk koyarak basın açıklaması yapmak isteyen doktorlara müdahale konusunda “Dr. Erdinç Köksal abimiz 89 yaşındadır ve bizim TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanıdır. Yapılan davranış son derece çirkindir. 89 yaşındaki bir hekimin yere düşürülmesi itelenmesi bizleri çok üzdü. Orada kullandığı cümle de önemli ‘Sizlerin annelerini babalarını tedavi ettim’ diyor abimiz. Buna rağmen böyle bir davranışa maruz bırakıldı. Bu son derece çirkin, kınıyorum. Gerekliler hakkında umarım soruşturma yürütülür ve bu durum cezasızlıkla karşılaşmaz çünkü yakışmadı. Tıp Bayramı’nda hekimlerin bu mutlu gününde böyle bir davranışı hak etmedikleri ortadadır. Erdinç Köksal abimize de buradan geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye genelinde her ilde eş zamanlı olarak taleplerimizi sahadan ulaştırdık’

Gösterilere karşı baskıların gözlendiğini belirten Prof. Dr. Bulut, yaptıkları basın açıklamalarını da aktardı:
“Birçok fakülte ve hastanede başhekimler tarafından baskı uygulandığı doğrudur ama bu çok yaygın olmadı. Balıkesir Bandırma’da hekim arkadaşlarımız yine çirkin bir davranışla karşılaştılar ve bu durumla ilgili sonra oradaki anestezi ekibinden yönetim düzeyinde özür dilediler. Türk Tabipleri Birliği de bu konunun takipçisi halinde, Balıkesir Tabip Odamız takip halindedir. Van’da bir sorun yaşandı. Basın açıklamasına izin verilmek istenmedi. Oradaki hekim arkadaşlarımız ancak Merkez Konsey Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’nın bir mektubunu okuyabildi. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi önünde binlerce sağlık çalışanı hekim gelerek Tıp Bayramı ile ilgili taleplerini dile getirdi. Türkiye genelinde her ilde belirlenen bir merkezde açıklamalar eş zamanlı olarak yürütüldü ve taleplerimizi sahadan ulaştırdık. Çok büyük kamuoyu desteği aldık. Açık alanlarda halkımız desteklerini ilettiler ve yurttaşlarımızdan, sivil topluk örgütlerinden, meslek örgütlerinden pek çok bayramımızı kutlayan ve taleplerimizi destekleyen mesajlar alıyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor.”

‘Hukuki açıdan da yanlarında olacağımızı meslektaşlarımıza bildirdik’

Prof. Dr. Bulut, eylemlerinin nasıl devam edeceğini “Taleplerimiz karşılandığında bu g(ö)rev eylemlerimiz de bitirilecektir. Bu g(ö)rev eylemimizin ikinci günüdür. Yurttaşlarımızdan randevu almamalarını, hekim arkadaşlarımızın bu talebini anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Acil servisler, yoğun bakımlar, riskli gebelikler, Kovid-19 ile ilgili alanlarda çalışmalar devam ediyor. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Ciddi ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetleri, kliniklerdeki normal randevular yerine getirilmeyecek. 14-15’teki iki günlük planla TTB grevini açıklamıştı. 16’sında açıklayan sendikalar var. Onlara da meslek örgütü olarak destek vereceğimizi, hukuki açıdan da yanlarında olacağımızı meslektaşlarımıza bildirdik” diye açıkladı.
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