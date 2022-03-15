https://tr.sputniknews.com/20220315/ttb-genel-sekreteri-prof-dr-bulut-taleplerimiz-karsilandiginda-eylemlerimiz-de-bitirilecek-1054732448.html

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut, doktorların iş bırakma eylemleri konusunda “Taleplerimiz karşılandığında g(ö)rev eylemlerimiz de bitirilecektir. Bu... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T13:31+0300

2022-03-15T13:31+0300

2022-03-15T13:31+0300

seyir hali

radyo

türk tabipleri birliği (ttb)

14 mart tıp bayramı

görev

kovid-19

basın açıklaması

vedat bulut

şebnem korur fincancı

çelenk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054732423_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0153251a0e35ed222161c3b13f7c7859.jpg

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Taleplerimiz karşılandığında eylemlerimiz de bitirilecek 15.03.2022 SEYİR HALİ

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nda karşılaştıkları baskıları, yaptıkları açıklamaları ve iş bırakma eylemlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Prof. Dr. Bulut, Taksim’de Tıp Bayramı çevresinde çelenk koyarak basın açıklaması yapmak isteyen doktorlara müdahale konusunda “Dr. Erdinç Köksal abimiz 89 yaşındadır ve bizim TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanıdır. Yapılan davranış son derece çirkindir. 89 yaşındaki bir hekimin yere düşürülmesi itelenmesi bizleri çok üzdü. Orada kullandığı cümle de önemli ‘Sizlerin annelerini babalarını tedavi ettim’ diyor abimiz. Buna rağmen böyle bir davranışa maruz bırakıldı. Bu son derece çirkin, kınıyorum. Gerekliler hakkında umarım soruşturma yürütülür ve bu durum cezasızlıkla karşılaşmaz çünkü yakışmadı. Tıp Bayramı’nda hekimlerin bu mutlu gününde böyle bir davranışı hak etmedikleri ortadadır. Erdinç Köksal abimize de buradan geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.‘Türkiye genelinde her ilde eş zamanlı olarak taleplerimizi sahadan ulaştırdık’Gösterilere karşı baskıların gözlendiğini belirten Prof. Dr. Bulut, yaptıkları basın açıklamalarını da aktardı:“Birçok fakülte ve hastanede başhekimler tarafından baskı uygulandığı doğrudur ama bu çok yaygın olmadı. Balıkesir Bandırma’da hekim arkadaşlarımız yine çirkin bir davranışla karşılaştılar ve bu durumla ilgili sonra oradaki anestezi ekibinden yönetim düzeyinde özür dilediler. Türk Tabipleri Birliği de bu konunun takipçisi halinde, Balıkesir Tabip Odamız takip halindedir. Van’da bir sorun yaşandı. Basın açıklamasına izin verilmek istenmedi. Oradaki hekim arkadaşlarımız ancak Merkez Konsey Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’nın bir mektubunu okuyabildi. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi önünde binlerce sağlık çalışanı hekim gelerek Tıp Bayramı ile ilgili taleplerini dile getirdi. Türkiye genelinde her ilde belirlenen bir merkezde açıklamalar eş zamanlı olarak yürütüldü ve taleplerimizi sahadan ulaştırdık. Çok büyük kamuoyu desteği aldık. Açık alanlarda halkımız desteklerini ilettiler ve yurttaşlarımızdan, sivil topluk örgütlerinden, meslek örgütlerinden pek çok bayramımızı kutlayan ve taleplerimizi destekleyen mesajlar alıyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor.”‘Hukuki açıdan da yanlarında olacağımızı meslektaşlarımıza bildirdik’Prof. Dr. Bulut, eylemlerinin nasıl devam edeceğini “Taleplerimiz karşılandığında bu g(ö)rev eylemlerimiz de bitirilecektir. Bu g(ö)rev eylemimizin ikinci günüdür. Yurttaşlarımızdan randevu almamalarını, hekim arkadaşlarımızın bu talebini anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Acil servisler, yoğun bakımlar, riskli gebelikler, Kovid-19 ile ilgili alanlarda çalışmalar devam ediyor. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Ciddi ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetleri, kliniklerdeki normal randevular yerine getirilmeyecek. 14-15’teki iki günlük planla TTB grevini açıklamıştı. 16’sında açıklayan sendikalar var. Onlara da meslek örgütü olarak destek vereceğimizi, hukuki açıdan da yanlarında olacağımızı meslektaşlarımıza bildirdik” diye açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, türk tabipleri birliği (ttb), 14 mart tıp bayramı, görev, kovid-19, basın açıklaması, vedat bulut, şebnem korur fincancı, çelenk, аудио