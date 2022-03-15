https://tr.sputniknews.com/20220315/turkmenistanda-secimi-mevcut-devlet-baskani-berdimuhamedovun-oglu-kazandi-1054727047.html
Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı
Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı
Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72.97'sini alarak kazandı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:03+0300
2022-03-15T11:03+0300
2022-03-15T11:03+0300
dünya
gurbanguli berdimuhamedov
seçim
türkmenistan
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Türkmenistan'da geçen hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.Buna göre, seçimi yüzde 72.97 oyla, mevut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov kazandı.Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, seçimlerden önce yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığı'nı yürüteceğini açıklamıştı.Ülkedeki seçimler de gözlemci olarak Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler bulundu.
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gurbanguli berdimuhamedov, seçim, türkmenistan
Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı
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Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72.97'sini alarak kazandı.
Türkmenistan
'da geçen hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin
resmi sonuçları açıklandı.
Buna göre, seçimi yüzde 72.97 oyla, mevut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov kazandı.
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, seçimlerden önce yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.
Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığı'nı yürüteceğini açıklamıştı.
Ülkedeki seçimler de gözlemci olarak Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler bulundu.