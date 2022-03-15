Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220315/turkmenistanda-secimi-mevcut-devlet-baskani-berdimuhamedovun-oglu-kazandi-1054727047.html
Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı
Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı
Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72.97'sini alarak kazandı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:03+0300
2022-03-15T11:03+0300
dünya
gurbanguli berdimuhamedov
seçim
türkmenistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054727020_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_510011e5979fde6cd5f5c5a6487cd265.jpg
Türkmenistan'da geçen hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.Buna göre, seçimi yüzde 72.97 oyla, mevut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov kazandı.Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, seçimlerden önce yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığı'nı yürüteceğini açıklamıştı.Ülkedeki seçimler de gözlemci olarak Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler bulundu.
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054727020_107:0:1200:820_1920x0_80_0_0_6ad6aeaee23d7eb0cf2aa0be39c16093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gurbanguli berdimuhamedov, seçim, türkmenistan

Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı

11:03 15.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav SarkisyanSerdar Berdimuhamedov
Serdar Berdimuhamedov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav Sarkisyan
Abone olGoogle news
Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72.97'sini alarak kazandı.
Türkmenistan'da geçen hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.
Buna göre, seçimi yüzde 72.97 oyla, mevut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov kazandı.
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, seçimlerden önce yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.
Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığı'nı yürüteceğini açıklamıştı.
Ülkedeki seçimler de gözlemci olarak Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала