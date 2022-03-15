https://tr.sputniknews.com/20220315/turkmenistanda-secimi-mevcut-devlet-baskani-berdimuhamedovun-oglu-kazandi-1054727047.html

Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı

Türkmenistan'da seçimi mevcut Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu kazandı

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72.97'sini alarak kazandı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T11:03+0300

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dünya

gurbanguli berdimuhamedov

seçim

türkmenistan

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Türkmenistan'da geçen hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.Buna göre, seçimi yüzde 72.97 oyla, mevut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov kazandı.Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, seçimlerden önce yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığı'nı yürüteceğini açıklamıştı.Ülkedeki seçimler de gözlemci olarak Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler bulundu.

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gurbanguli berdimuhamedov, seçim, türkmenistan