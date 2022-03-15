https://tr.sputniknews.com/20220315/uskudarda-restoranda-fazla-yakinlasmayin-tartismasi-1054727444.html

Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması

Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması

Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaştıklarını' söyleyerek 'uzaklaşmalarını' istedi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T11:16+0300

2022-03-15T11:16+0300

2022-03-15T11:30+0300

türkiye

üsküdar

kafe

restoran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044156979_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_79ef76a537c66e209b8ca2e337601da1.jpg

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan bir çiftin 'yakınlaştığını' iddia eden işletme personeli, yanlarına gelerek ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ dedi.Çift ve çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi.

türkiye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

üsküdar, kafe, restoran