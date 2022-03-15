https://tr.sputniknews.com/20220315/uskudarda-restoranda-fazla-yakinlasmayin-tartismasi-1054727444.html
Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaştıklarını' söyleyerek 'uzaklaşmalarını' istedi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:16+0300
2022-03-15T11:16+0300
2022-03-15T11:30+0300
türkiye
üsküdar
kafe
restoran
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Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan bir çiftin 'yakınlaştığını' iddia eden işletme personeli, yanlarına gelerek ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ dedi.Çift ve çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi.
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üsküdar, kafe, restoran
Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması
11:16 15.03.2022 (güncellendi: 11:30 15.03.2022) Abone ol
Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaştıklarını' söyleyerek 'uzaklaşmalarını' istedi.
Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan bir çiftin 'yakınlaştığını' iddia eden işletme personeli, yanlarına gelerek ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ dedi.
Çift ve çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi.