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https://tr.sputniknews.com/20220315/uskudarda-restoranda-fazla-yakinlasmayin-tartismasi-1054727444.html
Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaştıklarını' söyleyerek 'uzaklaşmalarını' istedi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
üsküdar
kafe
restoran
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Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan bir çiftin 'yakınlaştığını' iddia eden işletme personeli, yanlarına gelerek ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ dedi.Çift ve çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi.
türkiye
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üsküdar, kafe, restoran

Üsküdar'da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması

11:16 15.03.2022 (güncellendi: 11:30 15.03.2022)
© AAkafe / restoran
kafe / restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaştıklarını' söyleyerek 'uzaklaşmalarını' istedi.
Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan bir çiftin 'yakınlaştığını' iddia eden işletme personeli, yanlarına gelerek ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ dedi.
Çift ve çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi.
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