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VLP tabanlı Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
VLP tabanlı Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" kapsamında desteklenen, virüs benzeri parçacık (VLP) prensibine dayalı... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T12:47+0300
2022-03-15T12:47+0300
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TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel ve ekipleri tarafından geliştirilen, Nobel İlaç tarafından üretilen VLP aşısının, Faz-1 klinik çalışmasında 36, Faz-2 çalışmasında da 340 gönüllüyle çalışıldığı belirtildi.Daha önce iki doz BionTech olmuş kişiler katılabilirVirüs benzeri parçacık prensibine dayalı aşının yeni başlayan "Daha Önce COVID-19 Aşısı Olmuş Bireylerde VLP Aşısının mRNA Aşısına Kıyasla Güvenliliği, Etkililiği ve İmmünojenisitesinin Değerlendirildiği Randomize, Açık Etiketli, Paralel Dozlamalı, Karşılaştırmalı Faz-2b Çalışması" başlıklı aşaması için 600 gönüllü arandığı bilgisi verilen açıklamada, aşılamaların iki grup halinde sürdürüleceği kaydedildi. Açıklamada, bu çalışmaya daha önce iki doz Biontech aşısı olmuş gönüllülerin katılabileceğine işaret edilerek, söz konusu gönüllülerin 300'üne tek doz Biontech aşısı, diğer 300 gönüllüye de tek doz VLP aşısının uygulanacağı aktarıldı.İmmün tepki ve aşıya gösterilen etkiler belirlenecekVLP tabanlı yenilikçi Covid-19 aşısının farklı varyantlara karşı hızla hazırlanabildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aşının daha önceki faz çalışmalarında güvenli, iyi tolere edilebilen ve etkinliği yüksek bir aşı olduğu saptandı. Faz-2b klinik çalışmaları kapsamında, 18-65 yaş aralığında, Covid-19 enfeksiyonu bulunmayan, son aşı olmasının üzerinden en az 3 ay geçmiş olma şartları aranılan gönüllülere koldan kas içine ya tek doz Biontech ya da cilt altına tek doz VLP aşısı uygulanacak.Gönüllülerin immün tepkileri ve aşıya gösterdikleri etkiler belirlenecek ve VLP aşısının Biontech aşısına karşı etkililiği ve güvenliliği karşılaştırılacak. VLP aşısının Faz-2b çalışması halen faal olan üç merkezin yanında diğer illerde açılacak yeni merkezlerde de yürütülecek. Faz-2b çalışması, dünyada 4 antijeni içeren tek aşı platformu olan yüksek teknolojili yerli ve milli VLP aşısının lisanslama sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor."Açıklamada, gönüllülerin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat edebilecekleri kaydedildi.
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tübitak, koronavirüs, koronavirüs aşısı

VLP tabanlı Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor

12:47 15.03.2022
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" kapsamında desteklenen, virüs benzeri parçacık (VLP) prensibine dayalı aşının yeni başlayan fazı için 600 gönüllü arandığını bildirdi
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel ve ekipleri tarafından geliştirilen, Nobel İlaç tarafından üretilen VLP aşısının, Faz-1 klinik çalışmasında 36, Faz-2 çalışmasında da 340 gönüllüyle çalışıldığı belirtildi.

Daha önce iki doz BionTech olmuş kişiler katılabilir

Virüs benzeri parçacık prensibine dayalı aşının yeni başlayan "Daha Önce COVID-19 Aşısı Olmuş Bireylerde VLP Aşısının mRNA Aşısına Kıyasla Güvenliliği, Etkililiği ve İmmünojenisitesinin Değerlendirildiği Randomize, Açık Etiketli, Paralel Dozlamalı, Karşılaştırmalı Faz-2b Çalışması" başlıklı aşaması için 600 gönüllü arandığı bilgisi verilen açıklamada, aşılamaların iki grup halinde sürdürüleceği kaydedildi.
Açıklamada, bu çalışmaya daha önce iki doz Biontech aşısı olmuş gönüllülerin katılabileceğine işaret edilerek, söz konusu gönüllülerin 300'üne tek doz Biontech aşısı, diğer 300 gönüllüye de tek doz VLP aşısının uygulanacağı aktarıldı.

İmmün tepki ve aşıya gösterilen etkiler belirlenecek

VLP tabanlı yenilikçi Covid-19 aşısının farklı varyantlara karşı hızla hazırlanabildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Aşının daha önceki faz çalışmalarında güvenli, iyi tolere edilebilen ve etkinliği yüksek bir aşı olduğu saptandı. Faz-2b klinik çalışmaları kapsamında, 18-65 yaş aralığında, Covid-19 enfeksiyonu bulunmayan, son aşı olmasının üzerinden en az 3 ay geçmiş olma şartları aranılan gönüllülere koldan kas içine ya tek doz Biontech ya da cilt altına tek doz VLP aşısı uygulanacak.
Gönüllülerin immün tepkileri ve aşıya gösterdikleri etkiler belirlenecek ve VLP aşısının Biontech aşısına karşı etkililiği ve güvenliliği karşılaştırılacak. VLP aşısının Faz-2b çalışması halen faal olan üç merkezin yanında diğer illerde açılacak yeni merkezlerde de yürütülecek. Faz-2b çalışması, dünyada 4 antijeni içeren tek aşı platformu olan yüksek teknolojili yerli ve milli VLP aşısının lisanslama sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor."
Açıklamada, gönüllülerin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat edebilecekleri kaydedildi.
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