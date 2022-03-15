https://tr.sputniknews.com/20220315/wall-street-journal-suudi-arabistan-cin-lideri-siyi-ulkeye-davet-etti-1054725918.html

Wall Street Journal: Suudi Arabistan, Çin lideri Şi'yi ülkeye davet etti

Wall Street Journal: Suudi Arabistan, Çin lideri Şi'yi ülkeye davet etti

Suudi Arabistan'ın ABD'ye yüz çevirip Çin'le yakın işbirliğine gireceğine dair haberlere bir yenisi eklendi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T10:26+0300

2022-03-15T10:26+0300

2022-03-15T10:26+0300

ukrayna krizi

wall street journal

suudi arabistan

çin

şi cinping

abd

joe biden

rusya

petrol

muhammed bin selman

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Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan'ın Çin lideri Şi Cinping'i ülkeye davet ettiğini ve ziyaretin mayıs ayında hayata geçirilebileceğini yazdı. Wall Street Journal haberinde kaynak gösterilen Suudi yetkili, "Veliaht Prens ve Şi yakın arkadaş, ilişkilerin güçlendirilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu görüyorlar. Mesele sadece 'Onlar bizden petrol alıyor, biz de onlardan silah alıyoruz' değil" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve gelmesiyle dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik işbirliği Yemen'de yürütülen operasyon ve Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi insan hakları meseleleri nedeniyle birçok kez sınandı. Bu ay başında The Atlantic yayınlanan bir röportajında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Biden'ın kendisi hakkında yanlış anlamalara kapılıp kapılmadığının kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Son olarak da Biden'ın, Rus petrolünü yasakladıktan sonra daha da artan petrol fiyatları yüzünden üretimi artırması için Prens Selman'la görüşmek istediği ama yanıt alamadığı haberleri geldi. Rusya ile birlikte Çin’in en büyük petrol tedarikçisi olan Suudi devleti petrol şirketi Aramco'nun da Çin şirketleriyle ortaklığa giderek bu ülkede devasa bir rafineri ve petrokimya kompleksi kuracağı açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220311/suudi-veliaht-prensi-bidenin-telefonlarina-cikmazken-aramco-cinle-dev-rafineri-anlasmasi-acikladi-1054637506.html

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wall street journal, suudi arabistan, çin, şi cinping, abd, joe biden, rusya, petrol, muhammed bin selman