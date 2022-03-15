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Yardım kuruluşları, Fransa’yı düzensiz göçmenler arasında ayrım yapmakla suçladı
Yardım kuruluşları, Fransa’yı düzensiz göçmenler arasında ayrım yapmakla suçladı
Fransa’da birçok yardım kuruluşu, yetkilileri düzensiz göçmenlere geldikleri ülkeye göre farklı şekilde davranmakla itham etti. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T00:25+0300
2022-03-15T00:25+0300
dünya
calais
calais sığınmacı kampı
fransa
ingiltere
göçmen
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Auberge des Migrants, Utopia 56 ve İnsan Hakları Ligi (LDH) gibi birçok yardım kuruluşu, Fransa’nın İngiltere’yle sınır kenti Calais’de Ukraynalı ve diğer ülkelerden gelen mültecilerin karşılanmasında yapılan farklı muameleye dikkat çekmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı.Açıklamada, Fransız yetkililerin, ülkelerine göre mülteciler arasında hiyerarşi kurarak ayrımcılık yaptığına dikkat çekildi.Afganistan, Eritre, Etiyopya ve Irak gibi ülkelerden gelen 1500 düzensiz göçmenin Birleşik Krallık'a geçmek umuduyla uzun zamandır Calais kentinde beklediği hatırlatılan açıklamada, kente 28 Şubat’tan bu yana gelen Ukraynalıların en iyi şekilde ağırlandığı, diğer ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin ise sokakta kaderlerine terk edildikleri vurgulandı.Açıklamada, Ukraynalı mültecilere yönelik tutumdan memnuniyet duyduklarını kaydeden kuruluşlar, kente hali hazırda bulunan mülteciler arasında bu eşitsiz muameleyi esefle karşıladıklarının altı çizildi.Ayrıca açıklamada, tüm mülteciler için ayrım gözetmeksizin onurlu tutum ve karşılama çağrısında bulunuldu.
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calais, calais sığınmacı kampı, fransa, ingiltere, göçmen

Yardım kuruluşları, Fransa’yı düzensiz göçmenler arasında ayrım yapmakla suçladı

00:25 15.03.2022
© AFP 2022 / BERNARD BARRONCalais göçmen kampı
Calais göçmen kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / BERNARD BARRON
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Fransa’da birçok yardım kuruluşu, yetkilileri düzensiz göçmenlere geldikleri ülkeye göre farklı şekilde davranmakla itham etti.
Auberge des Migrants, Utopia 56 ve İnsan Hakları Ligi (LDH) gibi birçok yardım kuruluşu, Fransa’nın İngiltere’yle sınır kenti Calais’de Ukraynalı ve diğer ülkelerden gelen mültecilerin karşılanmasında yapılan farklı muameleye dikkat çekmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı.
Açıklamada, Fransız yetkililerin, ülkelerine göre mülteciler arasında hiyerarşi kurarak ayrımcılık yaptığına dikkat çekildi.
Afganistan, Eritre, Etiyopya ve Irak gibi ülkelerden gelen 1500 düzensiz göçmenin Birleşik Krallık'a geçmek umuduyla uzun zamandır Calais kentinde beklediği hatırlatılan açıklamada, kente 28 Şubat’tan bu yana gelen Ukraynalıların en iyi şekilde ağırlandığı, diğer ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin ise sokakta kaderlerine terk edildikleri vurgulandı.
Açıklamada, Ukraynalı mültecilere yönelik tutumdan memnuniyet duyduklarını kaydeden kuruluşlar, kente hali hazırda bulunan mülteciler arasında bu eşitsiz muameleyi esefle karşıladıklarının altı çizildi.
Ayrıca açıklamada, tüm mülteciler için ayrım gözetmeksizin onurlu tutum ve karşılama çağrısında bulunuldu.
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