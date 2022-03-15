https://tr.sputniknews.com/20220315/yuksek-enflasyondan-dert-yanan-elon-muskdan-teslanin-tum-modellerine-zam--1054723676.html
Yüksek enflasyondan dert yanan Elon Musk'dan Tesla'nın tüm modellerine zam
Yüksek enflasyondan dert yanan Elon Musk'dan Tesla'nın tüm modellerine zam
Tesla'nın patronu Elon Musk'ın enflasyonist baskıları hissettikleri yönündeki açıklamasının hemen ardından Tesla'nın ABD'deki tüm modellerine zam geldiği... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T08:57+0300
2022-03-15T08:57+0300
2022-03-15T08:57+0300
dünya
elon musk
tesla
zam
enflasyon
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Tesla ABD'de tüm modellerine zam yaptı. Açıklama şirketin internet sitesinde yer aldı.Şirketin zam kararı Tesla'nın patronu Elon Musk'ın enflasyonist baskılarla ilgili açıklamasından hemen sonra geldi.Twitter hesabından takipçilerine "Gelecek birkaç yılda enflasyon hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yönelten Musk, Tesla ve SpaceX'in hammadde ve lojistik sıkıntıları nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.Hesabından Ukrayna-Rusya çatışmasının emtia fiyatlarında 2008'den beri en hızlı artış yaşandığına dair bir makale paylaşan Musk "Yalnız değiliz" ifadesini kullandı.ABD'de şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, enflasyonun 40 yılın zirvesini yenilediğini gösterdi. Ocak ayında yüzde 7.5 seviyesinde olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 7.9'a yükseldi.Tesla geçen hafta Model Y SUV ve Model 3 Long Range sedan araçlarının fiyatını 1000 dolar artırmış, Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y otomobillerine de 10 bin yuan zam yapmıştı.Cuma gününü yüzde 5 düşüşle 795.35 dolardan tamamlayan Tesla hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 25 düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220314/yuksek-enflasyondan-dert-yanan-elon-musk-yalniz-degiliz--1054695622.html
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elon musk, tesla, zam, enflasyon
Yüksek enflasyondan dert yanan Elon Musk'dan Tesla'nın tüm modellerine zam
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Tesla'nın patronu Elon Musk'ın enflasyonist baskıları hissettikleri yönündeki açıklamasının hemen ardından Tesla'nın ABD'deki tüm modellerine zam geldiği açıklandı.
Tesla ABD'de tüm modellerine zam yaptı. Açıklama şirketin internet sitesinde yer aldı.
Şirketin zam kararı Tesla'nın patronu Elon Musk'ın enflasyonist baskılarla ilgili açıklamasından hemen sonra geldi.
Twitter hesabından takipçilerine "Gelecek birkaç yılda enflasyon hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yönelten Musk, Tesla ve SpaceX'in hammadde ve lojistik sıkıntıları nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.
Hesabından Ukrayna-Rusya çatışmasının emtia fiyatlarında 2008'den beri en hızlı artış yaşandığına dair bir makale paylaşan Musk "Yalnız değiliz" ifadesini kullandı.
ABD'de şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, enflasyonun 40 yılın zirvesini yenilediğini gösterdi. Ocak ayında yüzde 7.5 seviyesinde olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 7.9'a yükseldi.
Tesla geçen hafta Model Y SUV ve Model 3 Long Range sedan araçlarının fiyatını 1000 dolar artırmış, Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y otomobillerine de 10 bin yuan zam yapmıştı.
Cuma gününü yüzde 5 düşüşle 795.35 dolardan tamamlayan Tesla hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 25 düştü.