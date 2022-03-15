https://tr.sputniknews.com/20220315/zelenskiy-natoya-uye-olmayacagimizi-duyduk-bunu-kabullenmemiz-gerek-1054737834.html

Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek

Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklaması yaptı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T15:45+0300

2022-03-15T15:45+0300

2022-03-15T16:00+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

nato

rusya

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Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, rusya