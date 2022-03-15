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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/zelenskiy-natoya-uye-olmayacagimizi-duyduk-bunu-kabullenmemiz-gerek-1054737834.html
Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek
Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklaması yaptı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:45+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
nato
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Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, rusya

Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek

15:45 15.03.2022 (güncellendi: 16:00 15.03.2022)
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklaması yaptı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.
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