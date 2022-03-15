https://tr.sputniknews.com/20220315/zelenskiy-natoya-uye-olmayacagimizi-duyduk-bunu-kabullenmemiz-gerek-1054737834.html
Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek
Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklaması yaptı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:45+0300
2022-03-15T15:45+0300
2022-03-15T16:00+0300
vladimir zelenskiy
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ukrayna
nato
rusya
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Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, rusya
Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek
15:45 15.03.2022 (güncellendi: 16:00 15.03.2022) Abone ol
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklaması yaptı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.