https://tr.sputniknews.com/20220316/12-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-sanik-dikkat-cekmeye-calisiyor-1054751322.html

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık: Dikkat çekmeye çalışıyor

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık: Dikkat çekmeye çalışıyor

Baldızının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahkemede enişte, “Dikkat çekmek için böyle söylüyor” savunmasını yaptı. Savcı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T00:32+0300

2022-03-16T00:32+0300

2022-03-16T00:32+0300

türkiye

istismar

cinsel istismar

çocuk istismarı

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İstanbul’da yaşayan H.Ö. isimli şahıs, 2021 yılı Mayıs ayında eşiyle birlikte baldızının evine yatılı misafirliğe gitti. İddiaya göre, gece herkes uyuduğu sırada baldızının kızı olan 12 yaşındaki A.A.’nın odasına giren H.Ö., uyuduğunu sandığı kız çocuğunun cinsel bölgelerine dokunarak taciz etti. Olayın ardından çocuğunun davranışlarında tuhaflık olduğunu fark eden anne çocuğuyla konuştu.Kız çocuğu annesine, eniştesinin odasına girdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Anne G.A., sanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.Ö. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.Savcıdan tutuklama talebiDuruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık H.Ö.’nün “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilim sabit ikamet sahibidir” diyerek tutuklama talebinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu aşamada sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi

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istismar, cinsel istismar, çocuk istismarı