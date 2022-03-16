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3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı bugün yapılacak. İlk toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan düzenleme ile ilgili ikinci toplantıda talepler... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:31+0300
2022-03-16T11:31+0300
türkiye
3600 ek gösterge
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TRT Haber'de yer alan habere göre; Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle bir araya gelecek.Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı.
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3600 ek gösterge

3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün

11:31 16.03.2022
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3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı bugün yapılacak. İlk toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan düzenleme ile ilgili ikinci toplantıda talepler dinlenecek, ayrıntılar değerlendirilecek.
TRT Haber'de yer alan habere göre; Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle bir araya gelecek.
Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.
Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.
Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı.
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