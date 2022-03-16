https://tr.sputniknews.com/20220316/3600-ek-gosterge-icin-ikinci-toplanti-memur-senden-herkesi-kapsasin-onerisi-1054769560.html

3600 ek gösterge için ikinci toplantı: Memur-Sen'den 'herkesi kapsasın' önerisi

3600 ek gösterge için ikinci toplantı: Memur-Sen'den 'herkesi kapsasın' önerisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T14:09+0300

2022-03-16T14:09+0300

2022-03-16T14:11+0300

türkiye

memur

3600 ek gösterge

memur-sen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049984026_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b33f7e6c128f837f77f1fca724e5512c.jpg

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:"Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."Üçüncü toplantı 10 Mayıs'taToplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

memur, 3600 ek gösterge, memur-sen