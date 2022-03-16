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5 savcının ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
5 savcının ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
FETÖ soruşturması kapsamında 5 savcının meslekten ihraç edildiğine dair HSK kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T06:59+0300
2022-03-16T06:59+0300
türkiye
resmi gazete
fetö
meslekten ihraç
savcı
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Samsun Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasil Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çiçekçi meslekten ihraç edildi.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun, 8-10 Mart tarihleri arasında, FETÖ soruşturmasında şüpheli olan 5 savcıyla ilgili toplantıda aldığı karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararda Samsun Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasil Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çiçekçi'nin farklı tarihlerde yazılı olarak savunmalarını verdikleri aktarıldı.Meslekten ihraç edilen isimler:Samsun Cumhuriyet Savcısı (189625) Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı (193920) Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı (194103) Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı (203715) Yasin Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı (215245) Mehmet Çiçekçi'nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin 7145 sayılı Kanun'un 26'ıncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA oy birliği ile karar verildi.
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resmi gazete, fetö, meslekten ihraç, savcı

5 savcının ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

06:59 16.03.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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FETÖ soruşturması kapsamında 5 savcının meslekten ihraç edildiğine dair HSK kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Samsun Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasil Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çiçekçi meslekten ihraç edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun, 8-10 Mart tarihleri arasında, FETÖ soruşturmasında şüpheli olan 5 savcıyla ilgili toplantıda aldığı karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda Samsun Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasil Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çiçekçi'nin farklı tarihlerde yazılı olarak savunmalarını verdikleri aktarıldı.
Meslekten ihraç edilen isimler:
Samsun Cumhuriyet Savcısı (189625) Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı (193920) Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı (194103) Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı (203715) Yasin Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı (215245) Mehmet Çiçekçi'nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin 7145 sayılı Kanun'un 26'ıncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA oy birliği ile karar verildi.
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