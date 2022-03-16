https://tr.sputniknews.com/20220316/ab-suriyeliler-onceligimiz-olmaya-devam-ediyor-1054786493.html

AB: Suriyeliler önceliğimiz olmaya devam ediyor

AB: Suriyeliler önceliğimiz olmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB), Suriye iç savaşı'nın 11. yılında AB için öncelik olmaya devam ettiğini, 'Suriye' konulu Brüksel konferanslarının 6. oturumunun 10 Mayıs'ta... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T20:03+0300

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ab

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göçmen krizi

brüksel

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AB Dış İlişkiler Servisinden Suriye iç savaşının 11. yılı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Suriye halkı, AB için bir öncelik olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.Uluslararası toplumun Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüm arayışını sürdürmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, AB'nin bu hedefe tamamen bağlı kalmaya devam ettiği vurgulandı.Açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hükümetiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağına işaret edilerek, "AB, Suriye'nin geleceği ve Suriye halkı, çatışmaya rehin tutulduğu sürece yüzünü çeviremez ve etmeyecek." ifadesi kullanıldı.AB'nin 10 Mayıs'ta hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve Suriye sivil toplumunun katılımıyla Suriye'nin ve bölgenin Geleceğini Destekleme konulu 6. Brüksel Konferansı'na BM ile eş başkanlık yapacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Konferans, önceki yıllarda olduğu gibi, uluslararası toplumun Suriye halkına karşı siyasi taahhüdünü yenilemesine olanak sağlayacak, yeni mali taahhütlerde bulunulması için bir fırsat sağlayacak ve aynı zamanda Suriyelilerin seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlayacaktır"

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suriye, savaş, ab, göçmenler, göçmen krizi, brüksel