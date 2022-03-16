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https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-baskani-bidendan-first-ladynin-kocasi-pozitif-gafi--1054753238.html
ABD Başkanı Biden'dan 'First Lady’nin kocası pozitif' gafı
ABD Başkanı Biden'dan 'First Lady’nin kocası pozitif' gafı
ABD Başkanı Biden, Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını "First Lady’nin kocası pozitif" sözleriyle duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T03:32+0300
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dünya
joe biden
first lady
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi Douglas Emhoff'un koronavirüse yakalandığı bilgisini basına 'First Lady’nin kocası pozitif' diyerek açıkladı. Ancak Biden'ın kullandığı "First Lady’nin kocası" ifadesi kendisini tanımlar şekilde olduğu için Biden yaptığı gafla ilgili uyarıldı. Sonrasında ABD Başkanı sonrası şaka yaparak söylediklerini düzeltti. Başkan Yardımcısı Harris'in ise Kovid-19 testi negatif çıktığı ve test yaptırmayı sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.
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joe biden, first lady, kamala harris, gaf

ABD Başkanı Biden'dan 'First Lady’nin kocası pozitif' gafı

03:32 16.03.2022 (güncellendi: 03:37 16.03.2022)
© MICHAEL REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© MICHAEL REYNOLDS
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ABD Başkanı Biden, Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını "First Lady’nin kocası pozitif" sözleriyle duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi Douglas Emhoff'un koronavirüse yakalandığı bilgisini basına 'First Lady’nin kocası pozitif' diyerek açıkladı.
Ancak Biden'ın kullandığı "First Lady’nin kocası" ifadesi kendisini tanımlar şekilde olduğu için Biden yaptığı gafla ilgili uyarıldı. Sonrasında ABD Başkanı sonrası şaka yaparak söylediklerini düzeltti.
Başkan Yardımcısı Harris'in ise Kovid-19 testi negatif çıktığı ve test yaptırmayı sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.
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