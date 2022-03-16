https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-baskani-bidendan-first-ladynin-kocasi-pozitif-gafi--1054753238.html

ABD Başkanı Biden'dan 'First Lady’nin kocası pozitif' gafı

ABD Başkanı Biden'dan 'First Lady’nin kocası pozitif' gafı

ABD Başkanı Biden, Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını "First Lady’nin kocası pozitif" sözleriyle duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T03:32+0300

2022-03-16T03:32+0300

2022-03-16T03:37+0300

dünya

joe biden

first lady

kamala harris

gaf

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi Douglas Emhoff'un koronavirüse yakalandığı bilgisini basına 'First Lady’nin kocası pozitif' diyerek açıkladı. Ancak Biden'ın kullandığı "First Lady’nin kocası" ifadesi kendisini tanımlar şekilde olduğu için Biden yaptığı gafla ilgili uyarıldı. Sonrasında ABD Başkanı sonrası şaka yaparak söylediklerini düzeltti. Başkan Yardımcısı Harris'in ise Kovid-19 testi negatif çıktığı ve test yaptırmayı sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

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joe biden, first lady, kamala harris, gaf