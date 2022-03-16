https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-savunma-bakani-ukraynanin-savunma-kabiliyetlerini-desteklemeye-devam-edecegiz-1054760651.html
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
Brüksel'de NATO savunma bakanları toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:39+0300
2022-03-16T11:39+0300
2022-03-16T11:39+0300
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lloyd austin
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
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Ayrıntılar geliyor
Brüksel'de NATO savunma bakanları toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.