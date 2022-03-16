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SON DAKİKA| ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-savunma-bakani-ukraynanin-savunma-kabiliyetlerini-desteklemeye-devam-edecegiz-1054760651.html
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
Brüksel'de NATO savunma bakanları toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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60
lloyd austin

ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz

11:39 16.03.2022
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Ayrıntılar geliyor
Brüksel'de NATO savunma bakanları toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
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