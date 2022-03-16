https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-senatosundan-kalici-yaz-saatine-onay-1054752409.html
ABD Senatosu'ndan 'kalıcı yaz saati'ne onay
ABD Senatosu'ndan 'kalıcı yaz saati'ne onay
ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı oy birliğiyle onayladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T01:19+0300
2022-03-16T01:19+0300
2022-03-16T01:19+0300
dünya
abd
yaz saati
yaz-kış saati uygulaması
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ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması
ABD Senatosu'ndan 'kalıcı yaz saati'ne onay
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ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı oy birliğiyle onayladı.
ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.
Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.
Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.
Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.