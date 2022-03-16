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ABD'li multi milyarderlerin satın almak için sıraya girdiği Chelsea, zenginlikte ManU'yu geçebilir
ABD'li multi milyarderlerin satın almak için sıraya girdiği Chelsea, zenginlikte ManU'yu geçebilir
Chelsea'ye talip olanlar kervanına son olarak Johnson&Johnson varisi, ABD'nin eski Londra Büyükelçisi Woody Johnson ve ABD'li borsa milyarderi Ken Griffin'in... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T20:05+0300
2022-03-16T20:39+0300
spor
premier lig
ingiltere premier ligi
chelsea
roman abramoviç
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Britanya'da Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Roman Abramoviç'i de kapsamasıyla Rus milyarderin sahibi olduğu Premier Lig kulübü Chelsea satışa çıkarken, birbirinden zengin talipler dikkat çekiyor. Cuma günü dolacak mühlete dek talipler geçidinde bugün ABD'liler öne çıktı. İngiliz basını ilkin ABD'li milyarder Woody Johnson'ın Chelsea için 2 milyar sterlinlik teklifte bulunacağını yazdı. Woody Johnson'ın Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin eski Britanya Büyükelçisi olmasından mütevellit Londra'yla güçlü bağlarının daha yüksek teklifte bulunan diğer taliplere karşı kendisine avantaj sağlamasını umduğu belirtildi. 74 yaşındaki Johnson'ın devasa serveti sayesinde Chelsea'yi Manchester United'dan daha zengin hale getirebileceği vurgulandı. 330 milyar sterlin değer biçilen ABD'li sağlık-kozmetik ürünleri devi Johnson &amp; Johnson'ın varisi olan Johnson'ın net serveti 4.2 milyar sterlin olarak hesaplanıyor. Mayıs 2005'ten beri Manchester United'ın çoğunluk hissesine sahip ABD'li Glazer ailesinin net serveti ise 2.4 milyar dolar olarak ölçülüyor. İngiliz basını, Johnson'ın ardından, muazzam servete sahip Ken Griffin'in bugüne değinki en zengin talip olduğunu duyurdu. Çok uluslu hedge fonu Citadel'in kurucusu ve CEO'su Griffin, Wall Street tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak tanınıyor. 20.25 milyar sterlin servete sahip Griffin'in ABD'deki ana beyzbol ligi kulüplerinden Chicago Cubs'ın sahibi olan Ricketts ailesiyle birlikte ortak teklifte bulunacağı belirtildi. İngiliz basınına göre cuma günü resmi teklifte bulunması beklenen ortak yatırım grubu, Griffin'in zenginliği sayesinde şimdiye kadarki en güçlü tekliflerden birini sunacak.Bugün konsorsiyum sözcüsü, "Chicago Cubs'ın sahipleri olan Ricketts Ailesi, bu cuma Chelsea Futbol Kulübü için resmi bir teklif verecek bir yatırım grubuna liderlik edeceklerini doğrular" açıklamasını yaptı. Açıklamada "İkonik bir profesyonel spor takımının uzun süredir operatörleri olan Ricketts Ailesi ve ortakları, kulübün, taraftarların ve toplumun geleneklerine saygı gösterirken sahada başarı için yatırım yapmanın önemini anlıyor" denildi. Kaynaklara göre 'Ricketts-Griffin teklifi masadaki en eksiksiz teklif olacak, zira Ricketts ailesinin Cubs ile sahada elde ettiği başarıyı başka hiç kimse elde edemedi, buna tarihi bir stadyumun büyük çaplı yenilenmesini başarıyla tamamlamaları da eklendi'. Britanya'da Rusya yaptırımları gerekçesiyle mal varlığının dondurulmasından önce Abramoviç'in serveti 9 milyar sterlin olarak hesaplanıyordu. Dün de Suudi Medya Grubu'nun Chelsea için 2.7 milyar sterlinlik teklifte bulunduğu haberi gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220308/bebek-pudrasiyla-kansere-neden-olmakla-suclanan-jj-siyah-mahkumlari-asbest-deneylerinde-kullanmis-1054533304.html
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premier lig, ingiltere premier ligi, chelsea, roman abramoviç

ABD'li multi milyarderlerin satın almak için sıraya girdiği Chelsea, zenginlikte ManU'yu geçebilir

20:05 16.03.2022 (güncellendi: 20:39 16.03.2022)
© AAChelsea, taraftar
Chelsea, taraftar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Chelsea'ye talip olanlar kervanına son olarak Johnson&Johnson varisi, ABD'nin eski Londra Büyükelçisi Woody Johnson ve ABD'li borsa milyarderi Ken Griffin'in ile Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts Ailesi'nin ortaklığı katıldı.
Britanya'da Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Roman Abramoviç'i de kapsamasıyla Rus milyarderin sahibi olduğu Premier Lig kulübü Chelsea satışa çıkarken, birbirinden zengin talipler dikkat çekiyor.
Cuma günü dolacak mühlete dek talipler geçidinde bugün ABD'liler öne çıktı. İngiliz basını ilkin ABD'li milyarder Woody Johnson'ın Chelsea için 2 milyar sterlinlik teklifte bulunacağını yazdı. Woody Johnson'ın Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin eski Britanya Büyükelçisi olmasından mütevellit Londra'yla güçlü bağlarının daha yüksek teklifte bulunan diğer taliplere karşı kendisine avantaj sağlamasını umduğu belirtildi. 74 yaşındaki Johnson'ın devasa serveti sayesinde Chelsea'yi Manchester United'dan daha zengin hale getirebileceği vurgulandı.
330 milyar sterlin değer biçilen ABD'li sağlık-kozmetik ürünleri devi Johnson & Johnson'ın varisi olan Johnson'ın net serveti 4.2 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.
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Mayıs 2005'ten beri Manchester United'ın çoğunluk hissesine sahip ABD'li Glazer ailesinin net serveti ise 2.4 milyar dolar olarak ölçülüyor.
İngiliz basını, Johnson'ın ardından, muazzam servete sahip Ken Griffin'in bugüne değinki en zengin talip olduğunu duyurdu.
Çok uluslu hedge fonu Citadel'in kurucusu ve CEO'su Griffin, Wall Street tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak tanınıyor.
20.25 milyar sterlin servete sahip Griffin'in ABD'deki ana beyzbol ligi kulüplerinden Chicago Cubs'ın sahibi olan Ricketts ailesiyle birlikte ortak teklifte bulunacağı belirtildi.
İngiliz basınına göre cuma günü resmi teklifte bulunması beklenen ortak yatırım grubu, Griffin'in zenginliği sayesinde şimdiye kadarki en güçlü tekliflerden birini sunacak.
Bugün konsorsiyum sözcüsü, "Chicago Cubs'ın sahipleri olan Ricketts Ailesi, bu cuma Chelsea Futbol Kulübü için resmi bir teklif verecek bir yatırım grubuna liderlik edeceklerini doğrular" açıklamasını yaptı.
Açıklamada "İkonik bir profesyonel spor takımının uzun süredir operatörleri olan Ricketts Ailesi ve ortakları, kulübün, taraftarların ve toplumun geleneklerine saygı gösterirken sahada başarı için yatırım yapmanın önemini anlıyor" denildi.
Kaynaklara göre 'Ricketts-Griffin teklifi masadaki en eksiksiz teklif olacak, zira Ricketts ailesinin Cubs ile sahada elde ettiği başarıyı başka hiç kimse elde edemedi, buna tarihi bir stadyumun büyük çaplı yenilenmesini başarıyla tamamlamaları da eklendi'.
Britanya'da Rusya yaptırımları gerekçesiyle mal varlığının dondurulmasından önce Abramoviç'in serveti 9 milyar sterlin olarak hesaplanıyordu.
Dün de Suudi Medya Grubu'nun Chelsea için 2.7 milyar sterlinlik teklifte bulunduğu haberi gelmişti.
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