ABD'li multi milyarderlerin satın almak için sıraya girdiği Chelsea, zenginlikte ManU'yu geçebilir
20:05 16.03.2022 (güncellendi: 20:39 16.03.2022)
© AAChelsea, taraftar
© AA
Chelsea'ye talip olanlar kervanına son olarak Johnson&Johnson varisi, ABD'nin eski Londra Büyükelçisi Woody Johnson ve ABD'li borsa milyarderi Ken Griffin'in ile Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts Ailesi'nin ortaklığı katıldı.
Britanya'da Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Roman Abramoviç'i de kapsamasıyla Rus milyarderin sahibi olduğu Premier Lig kulübü Chelsea satışa çıkarken, birbirinden zengin talipler dikkat çekiyor.
Cuma günü dolacak mühlete dek talipler geçidinde bugün ABD'liler öne çıktı. İngiliz basını ilkin ABD'li milyarder Woody Johnson'ın Chelsea için 2 milyar sterlinlik teklifte bulunacağını yazdı. Woody Johnson'ın Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin eski Britanya Büyükelçisi olmasından mütevellit Londra'yla güçlü bağlarının daha yüksek teklifte bulunan diğer taliplere karşı kendisine avantaj sağlamasını umduğu belirtildi. 74 yaşındaki Johnson'ın devasa serveti sayesinde Chelsea'yi Manchester United'dan daha zengin hale getirebileceği vurgulandı.
330 milyar sterlin değer biçilen ABD'li sağlık-kozmetik ürünleri devi Johnson & Johnson'ın varisi olan Johnson'ın net serveti 4.2 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.
Mayıs 2005'ten beri Manchester United'ın çoğunluk hissesine sahip ABD'li Glazer ailesinin net serveti ise 2.4 milyar dolar olarak ölçülüyor.
Woody Johnson's huge net worth would keep Chelsea richer than Man Utdhttps://t.co/KeKw7AOosY pic.twitter.com/XJPxDpRHS4— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 16, 2022
İngiliz basını, Johnson'ın ardından, muazzam servete sahip Ken Griffin'in bugüne değinki en zengin talip olduğunu duyurdu.
Çok uluslu hedge fonu Citadel'in kurucusu ve CEO'su Griffin, Wall Street tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak tanınıyor.
The owners of the Chicago Cubs Major League Baseball team and Ken Griffin, the hedge fund tycoon behind Citadel, have teamed up on a takeover bid for Chelsea Football Club, according to a report from Sky News https://t.co/6aVkLk5unn— Bloomberg (@business) March 16, 2022
20.25 milyar sterlin servete sahip Griffin'in ABD'deki ana beyzbol ligi kulüplerinden Chicago Cubs'ın sahibi olan Ricketts ailesiyle birlikte ortak teklifte bulunacağı belirtildi.
İngiliz basınına göre cuma günü resmi teklifte bulunması beklenen ortak yatırım grubu, Griffin'in zenginliği sayesinde şimdiye kadarki en güçlü tekliflerden birini sunacak.
Bugün konsorsiyum sözcüsü, "Chicago Cubs'ın sahipleri olan Ricketts Ailesi, bu cuma Chelsea Futbol Kulübü için resmi bir teklif verecek bir yatırım grubuna liderlik edeceklerini doğrular" açıklamasını yaptı.
🔵 The race to buy Chelsea is hotting up after the Ricketts family teamed up with Citadel billionaire Ken Griffin and broke their silence on the bid they will make for the club https://t.co/nvENrxcehL— The Telegraph (@Telegraph) March 16, 2022
Açıklamada "İkonik bir profesyonel spor takımının uzun süredir operatörleri olan Ricketts Ailesi ve ortakları, kulübün, taraftarların ve toplumun geleneklerine saygı gösterirken sahada başarı için yatırım yapmanın önemini anlıyor" denildi.
Kaynaklara göre 'Ricketts-Griffin teklifi masadaki en eksiksiz teklif olacak, zira Ricketts ailesinin Cubs ile sahada elde ettiği başarıyı başka hiç kimse elde edemedi, buna tarihi bir stadyumun büyük çaplı yenilenmesini başarıyla tamamlamaları da eklendi'.
Britanya'da Rusya yaptırımları gerekçesiyle mal varlığının dondurulmasından önce Abramoviç'in serveti 9 milyar sterlin olarak hesaplanıyordu.
Dün de Suudi Medya Grubu'nun Chelsea için 2.7 milyar sterlinlik teklifte bulunduğu haberi gelmişti.
Saudi Media Group 'submit' £2.7bn bid to buy Chelsea from Roman Abramovichhttps://t.co/RqkqTVyexd pic.twitter.com/8EaW9VXd9t— Mirror Football (@MirrorFootball) March 14, 2022