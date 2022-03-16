AK Partili Aydemir'den yaz saati yorumu: Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkürler
© AAAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
© AA
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını söyleyerek, "Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını öne sürdü. "ABD bizi takip ediyor" diyen Aydemir, Berat Albayrak'a teşekkür etti.
Aydemir, Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında, uyuşturucuyla mücadelede hükümeti suçladığını belirten Aydemir, "Polisimize günahtır, yazıktır. Bu insanlar emek veriyorlar Sayın Kılıçdaroğlu. Sırf siyaseten çamur atmak için çalışanları niye bu hale getiriyorsunuz? Bize leke atmak için çalışanların haklarını gasbediyorsunuz. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada bayrak olan bir ülkeyiz. Bütün dünya bizi örnek gösteriyor. Sen siyaseten AK Parti'ye çamur atmak için hakikat ile uzak yakın olmayan şeyler söylüyorsun" ifadelerini kullandı.
Aydemir, Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında, uyuşturucuyla mücadelede hükümeti suçladığını belirten Aydemir, "Polisimize günahtır, yazıktır. Bu insanlar emek veriyorlar Sayın Kılıçdaroğlu. Sırf siyaseten çamur atmak için çalışanları niye bu hale getiriyorsunuz? Bize leke atmak için çalışanların haklarını gasbediyorsunuz. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada bayrak olan bir ülkeyiz. Bütün dünya bizi örnek gösteriyor. Sen siyaseten AK Parti'ye çamur atmak için hakikat ile uzak yakın olmayan şeyler söylüyorsun" ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak'a teşekkür etti
ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını belirten Aydemir, Türkiye'ye yaz saati uygulamasına geçerken yalan söylenip iftira atıldığını iddia etti.
Aydemir, "Geldiğimiz noktada ABD bizi takip ediyor. Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.