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https://tr.sputniknews.com/20220316/akaryakit-sektoru-toplaniyor-benzin-ve-motorin-fiyatlari-masada-1054755894.html
Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada
Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T08:58+0300
2022-03-16T09:06+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
akaryakıt
benzin
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Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), akaryakıt, benzin

Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada

08:58 16.03.2022 (güncellendi: 09:06 16.03.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.
Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.
Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.
Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.
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