https://tr.sputniknews.com/20220316/akaryakit-sektoru-toplaniyor-benzin-ve-motorin-fiyatlari-masada-1054755894.html

Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada

Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T08:58+0300

2022-03-16T08:58+0300

2022-03-16T09:06+0300

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

akaryakıt

benzin

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Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), akaryakıt, benzin