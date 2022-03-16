Akşener: Değerli doktorlarımız, daha fazla hor görülmenize müsaade etmeyeceğiz

Ekonomik modeller gelip geçiyor ama ikna siyaseti sürüyor. 'Bay kriz', bizim ayçiçek yağı sorunumuz yoktur dedi. Şaşırdık mı? Hayır. Kendisine göre ülkemizde akaryakıt kuyruğu da, işsizlik de yok. Milletçe şirinler köyünde yaşıyoruz. Bizler bu arkadaşımıza göre nankörlük ediyoruz. Aslında herkes çok mutlu ama sırf onu gıcık etmek için milletçe mutsuzmuş gibi yapıyoruz. Ekonomik modeller gelip geçiyor ama ikna siyaseti sürüyor. 'Bay kriz', bizim ayçiçek yağı sorunumuz yoktur dedi. Şaşırdık mı? Hayır. Kendisine göre ülkemizde akaryakıt kuyruğu da, işsizlik de yok. Milletçe şirinler köyünde yaşıyoruz. Bizler bu arkadaşımıza göre nankörlük ediyoruz. Aslında herkes çok mutlu ama sırf onu gıcık etmek için milletçe mutsuzmuş gibi yapıyoruz.

Beş maaş alan danışmanlar, 10 maaş alan yandaşları konuşurken tam 24 milyar lirayı fakire takanların peşini bırakmayacağız. Beş maaş alan danışmanlar, 10 maaş alan yandaşları konuşurken tam 24 milyar lirayı fakire takanların peşini bırakmayacağız.

Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli doktorlarımız büyük fedakârlıklarla, özveriyle ve zorluklarla çalıştığınızı, Biz biliyoruz. Kıymetli mesleğinizin, hak ettiği saygınlığı göremediğinizi biz biliyoruz. Çalışma saatlerinden, şiddete kadar, türlü haksızlığa maruz kaldığınızı da biliyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de anlayışsız, düşmanca ve şımarık tavırlarla karşı karşıya kalıp, nasıl yıpratıldığınızı, biz biliyoruz.

Ama biraz daha sabredin, çok az kaldı. Mutlu ve huzurlu günler görmenize, emin olun çok az kaldı. İYİ Parti iktidarında, sizin daha fazla hor görülmenize, müsaade etmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli doktorlarımız büyük fedakârlıklarla, özveriyle ve zorluklarla çalıştığınızı, Biz biliyoruz. Kıymetli mesleğinizin, hak ettiği saygınlığı göremediğinizi biz biliyoruz. Çalışma saatlerinden, şiddete kadar, türlü haksızlığa maruz kaldığınızı da biliyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de anlayışsız, düşmanca ve şımarık tavırlarla karşı karşıya kalıp, nasıl yıpratıldığınızı, biz biliyoruz.Ama biraz daha sabredin, çok az kaldı. Mutlu ve huzurlu günler görmenize, emin olun çok az kaldı. İYİ Parti iktidarında, sizin daha fazla hor görülmenize, müsaade etmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin.

Sayın Erdoğan doktorlara giderlerse gitsinler dedi, sonra geri vites yaptı. Kapıyı gösterdiği doktoralara rabbim onlardan razı olsun dedi. Sayın Erdoğan’ın duygu dünyasındaki dalgalanmalara inanın ne biz ne de kendi partilileri, artık ayak uyduramıyoruz. Sayın Erdoğan doktorlara giderlerse gitsinler dedi, sonra geri vites yaptı. Kapıyı gösterdiği doktoralara rabbim onlardan razı olsun dedi. Sayın Erdoğan’ın duygu dünyasındaki dalgalanmalara inanın ne biz ne de kendi partilileri, artık ayak uyduramıyoruz.

Milletçe, adeta Doktor Jekyll ile Bay Hyde’ın hikayesini yaşıyor gibiyiz. Sayın Erdoğan ve Bay Kriz, birlikte ülke yönetmeye çalışıyorlar. Bay Kriz öfkeleniyor, ertesi gün Sayın Erdoğan geri vites yapıyor. Bay Kriz kovuyor, ertesi hafta Sayın Erdoğan hayır dua okuyor. Bay Kriz kırıp döküyor, Sayın Erdoğan günü kurtarmaya çalışıyor. Memleketi kim yönetiyor belli değil. Tüm bu şizofrenik türbülansın içinde ise, olan milletimize oluyor. Milletçe, adeta Doktor Jekyll ile Bay Hyde’ın hikayesini yaşıyor gibiyiz. Sayın Erdoğan ve Bay Kriz, birlikte ülke yönetmeye çalışıyorlar. Bay Kriz öfkeleniyor, ertesi gün Sayın Erdoğan geri vites yapıyor. Bay Kriz kovuyor, ertesi hafta Sayın Erdoğan hayır dua okuyor. Bay Kriz kırıp döküyor, Sayın Erdoğan günü kurtarmaya çalışıyor. Memleketi kim yönetiyor belli değil. Tüm bu şizofrenik türbülansın içinde ise, olan milletimize oluyor.

Milletimiz eczaneye gittiğinde ya ilaç bulamıyor ya da fahiş zamlarla karşılaşıyor. Bunun başlıca nedeni de ilaçta tamamen dışa bağımlı hale gelmemiz. Milletimiz eczaneye gittiğinde ya ilaç bulamıyor ya da fahiş zamlarla karşılaşıyor. Bunun başlıca nedeni de ilaçta tamamen dışa bağımlı hale gelmemiz.