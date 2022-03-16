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Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı
Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 820 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ile araçtaki 2 kişi tutuklandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T22:00+0300
2022-03-16T22:00+0300
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ekonomi
akaryakıt
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Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, bir akaryakıt istasyonundan otomobiline 820 liralık yakıt alıp para ödemeden kaçan sürücü ve beraberindeki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Sürücünün H.S. (19) ve yanındakilerin A.U. (20) ve H.T. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.Başka suçlardan da kayıtları bulunan zanlıların, ilçede bir otelde kaldıkları ve yine para ödemeden kaçtıkları belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.OlayTurgutlu ilçesinde 12 Mart'ta Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki bir istasyondan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, aldıkları 820 liralık akaryakıtın ücretini ödemeden kaçmış, istasyon görevlilerinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.Olay anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
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ekonomi, akaryakıt, hırsızlık

Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı

22:00 16.03.2022
© AAAldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı
Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 820 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ile araçtaki 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, bir akaryakıt istasyonundan otomobiline 820 liralık yakıt alıp para ödemeden kaçan sürücü ve beraberindeki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sürücünün H.S. (19) ve yanındakilerin A.U. (20) ve H.T. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Başka suçlardan da kayıtları bulunan zanlıların, ilçede bir otelde kaldıkları ve yine para ödemeden kaçtıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay

Turgutlu ilçesinde 12 Mart'ta Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki bir istasyondan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, aldıkları 820 liralık akaryakıtın ücretini ödemeden kaçmış, istasyon görevlilerinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Olay anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
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