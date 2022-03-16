https://tr.sputniknews.com/20220316/altin-fiyatlarinda-gerileme-1054777248.html

Altın fiyatlarında gerileme

Altın fiyatlarında gerileme

Küresel riskler nedeniyle 2 bin 78 dolara yükselen ons altın, 1920 dolara geriledi. İç piyasa altında sert hareketler beklenmiyor. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T16:40+0300

2022-03-16T16:40+0300

2022-03-16T16:43+0300

ekonomi

altın

fed

abd merkez bankası (fed)

faiz

karar

dolar

dolar/tl

gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052463923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_47bf6e530eb5c6e82a03e205a84da1bf.jpg

Küresel risk, pandemi ve tedarik zincirlerinin kırılmasıyla altın fiyatları tavan yaptı. 2 bin doların üzerine çıkan ons altın, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler ve ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın, şu sıralar bin 1920 seviyelerinde seyrediyor.Fed kararı bekleniyorÖte yandan Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Fed'in kararına kilitlendi. Fed'in faiz artırımı yönünde olacak karar sonrası altında beklentinin 1850 seviyelerde olabileceğini belirten Kapalıçarşı esnafı, bu düşüşün de sert bir şekilde olmayacağını söylüyor.Gram altın TL bazında şu sıralar 907, çeyrek 1480, yarım altın 2 bin 960, tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor.'Altında hızlı bir gerileme olmayacaktır'Altının biraz gerilediğini ifade eden Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, “Ons altın bildiğimiz üzere 2 bin 70 dolarlara çıkmıştı. Bu savaşın risklerinin satın almasından kaynaklıydı. Şimdide artık veriler doğrultusunda FED bu veriler doğrultusunda erkene alarak faizleri yükselteceğini belirtti. Bu da yatırımcıyı dolara doğru çekecektir. Bu yüzden de altında biraz daha gerileme öngörüyoruz. Bu hiçbir zaman yüksek ve hızlı bir gerileme olmayacaktır. Ons altın fiyatının 1850 dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Daha aşağısı olması için savaşın ve ekonomik sıkıntıların geçmesi gerekiyor. Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda bin 100 TL olacağını öngörüyorum. Şu anda gram altın 907 TL, çeyrek bin 480 TL, yarım altın 2 bin 960 TL tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220302/fed-martta-faiz-artirimi-uygun-1054375554.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

altın, fed, abd merkez bankası (fed), faiz, karar, dolar, dolar/tl, gram altın