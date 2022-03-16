https://tr.sputniknews.com/20220316/ankara-buyuksehir-belediyesi-ciftcilere-mazot-destegi-vermeye-basladi-1054782657.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere mazot desteğine başladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T18:04+0300

2022-03-16T18:04+0300

2022-03-16T18:11+0300

mansur yavaş

ekonomi

ankara büyükşehir belediyesi

çiftçi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteğine başladıklarını duyurdu. Yavaş, "Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/mansur-yavas-gerekirse-belediyemizin-bir-buyuk-projesini-askiya-alip-vatandasin-yaninda-olacagiz-1054608793.html

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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, çiftçi