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https://tr.sputniknews.com/20220316/ankara-buyuksehir-belediyesi-ciftcilere-mazot-destegi-vermeye-basladi-1054782657.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere mazot desteğine başladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T18:04+0300
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mansur yavaş
ekonomi
ankara büyükşehir belediyesi
çiftçi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteğine başladıklarını duyurdu. Yavaş, "Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/mansur-yavas-gerekirse-belediyemizin-bir-buyuk-projesini-askiya-alip-vatandasin-yaninda-olacagiz-1054608793.html
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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, çiftçi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı

18:04 16.03.2022 (güncellendi: 18:11 16.03.2022)
© Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarım arazilerinde üretim başladı. Mansur Yavaş’ın talimatıyla ürünler toplandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarım arazilerinde üretim başladı. Mansur Yavaş’ın talimatıyla ürünler toplandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere mazot desteğine başladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteğine başladıklarını duyurdu.
Yavaş, "Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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