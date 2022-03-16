https://tr.sputniknews.com/20220316/ankara-buyuksehir-belediyesi-ciftcilere-mazot-destegi-vermeye-basladi-1054782657.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere mazot desteğine başladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T18:04+0300
2022-03-16T18:04+0300
2022-03-16T18:11+0300
mansur yavaş
ekonomi
ankara büyükşehir belediyesi
çiftçi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteğine başladıklarını duyurdu. Yavaş, "Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/mansur-yavas-gerekirse-belediyemizin-bir-buyuk-projesini-askiya-alip-vatandasin-yaninda-olacagiz-1054608793.html
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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, çiftçi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı
18:04 16.03.2022 (güncellendi: 18:11 16.03.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere mazot desteğine başladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteğine başladıklarını duyurdu.
Yavaş, "Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.