https://tr.sputniknews.com/20220316/astsubay-ve-uzman-cavus-dinamitle-define-ararken-yakalandi-1054765192.html

Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı

Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T13:02+0300

2022-03-16T13:02+0300

2022-03-16T13:02+0300

türkiye

kazı

arkeolojik kazı

dinamit

uzman çavuş

astsubay

define

gözaltı

kaçak

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Amasra’da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı. Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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kazı, arkeolojik kazı, dinamit, uzman çavuş, astsubay, define, gözaltı, kaçak