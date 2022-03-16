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Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı
Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:02+0300
2022-03-16T13:02+0300
türkiye
kazı
arkeolojik kazı
dinamit
uzman çavuş
astsubay
define
gözaltı
kaçak
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Amasra’da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı. Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220315/mezarlikta-kacak-kazi-yapan-profesor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054741384.html
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kazı, arkeolojik kazı, dinamit, uzman çavuş, astsubay, define, gözaltı, kaçak

Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı

13:02 16.03.2022
© DHAAstsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı
Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Amasra’da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı.
Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.
Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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Mezarlıkta kaçak kazı yapan profesör hakkında soruşturma başlatıldı
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