https://tr.sputniknews.com/20220316/avrupa-birligi-amazonun-mgmyi-satin-almasini-onayladi-1054753556.html

Avrupa Birliği, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

Avrupa Birliği, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret şirketi Amazon'un medya alanında faaliyet gösteren Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) satın almasına onay verdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T04:14+0300

2022-03-16T04:14+0300

2022-03-16T04:13+0300

dünya

ab

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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD firması Amazon'un, MGM'yi satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.Açıklamada, söz konusu satın almanın Avrupa'da rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtildi.Amazon, geçen yıl MGM'yi 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını açıklamıştı.Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

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ab, amazon, satın alma