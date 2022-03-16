https://tr.sputniknews.com/20220316/bakan-koca-bazi-seyler-asla-eskisi-gibi-olmayacak-1054792078.html

Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulduğunu bildirdi. Koca, "Bazı şeyler... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T23:07+0300

2022-03-16T23:07+0300

2022-03-16T23:07+0300

politika

fahrettin koca

sağlık çalışanı

tbmm

sağlıkta şiddet

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair bilgi verdi.Sağlık camiası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:'Kanun Teklifi, Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir'"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz."

https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-14-mart-tip-bayrami-etkinliginde-konusuyor-1054702551.html

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fahrettin koca, sağlık çalışanı, tbmm, sağlıkta şiddet