https://tr.sputniknews.com/20220316/bakan-nebati-yabanci-yatirimcilara-seslendi-soyle-bir-istanbulu-gelin-gorun-1054771241.html

Bakan Nebati, yabancı yatırımcılara seslendi: Şöyle bir İstanbul'u gelin görün

Bakan Nebati, yabancı yatırımcılara seslendi: Şöyle bir İstanbul'u gelin görün

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Şimdi artık hedef Türkiye... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T14:54+0300

2022-03-16T14:54+0300

2022-03-16T15:05+0300

ekonomi

nureddin nebati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054031233_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d134d5a342abcedbb01fc2d5591ed41a.jpg

Bakan Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde 31'incisi yapılan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) Carlton Otelde düzenlediği uluslararası yatırımcı kahvaltısına katıldı.Nebati, Türkiye'nin zor dönemlerde dahi şoklara ne kadar dirençli olduğunu defalarca kanıtlayan güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Kovid-19 salgını döneminde en hızlı toparlanan ülkelerin başında geldiğini söyledi.Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1.8'lik bir büyüme ile kapattığını belirten Nebati, Türkiye'nin farklı bir ülke olduğunu ve çok özel bir yere konumlandığını hep dile getirdiklerini ve Türkiye ile gurur duyduklarını ifade etti.Nebati, şunları kaydetti:Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik konumu itibarıyla özel bir yerde bulunduğuna işaret eden Nureddin Nebati, "Dünyanın 1,3 milyarlık insanına 26 trilyonluk ticaret hacmine sahip merkezlere, 3,5-4 saatte ulaşma şansına sahip ender ülkelerden biri. Bunu en iyi şekilde kullanacağız" diye konuştu.Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, "Türkiye dengeli, özgüvenli ve bulunduğu konumun hakkını verecek bir liderlikle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önemli bir duruş sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Nebati, serbest piyasanın Türkiye'de değiştirilmez bir kural olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye yatırım yaparsanız, malınız da canınız da güven altındadır" dedi.'Hedef tek haneli enflasyon'Enflasyonla mücadelelerini sürdürdüklerini, yeni enstrümanlarla tedbir aldıklarını belirten Nureddin Nebati, şöyle devam etti:Nebati, yaz aylarından itibaren dünyadaki bu gerginliklerin devam etmeyeceğini ifade ederek, "Enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi hep beraber görmüş olacağız" diye konuştu.Gıdada KDV indirimi gibi adımlara da değinen Nebati, dünyanın en ucuz doğal gazını tüketicilerle buluşturduklarını anlattı.Nebati, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabının, Türkiye'deki kurun stabil, öngörülebilir bir hale dönüşmesini sağladığını vurgulayarak riskleri bertaraf edebilecek önemli bir güce sahip olduğunu anlattı. Nebati, gerginlikler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Amerikan Merkez Bankasının (Fed) kararlarına rağmen Türkiye'nin, 20 Aralık itibarıyla attığı adımlarla kurun yükselişinin üstesinden geldiğini ifade etti.Bakan Nebati, yatırımcıları Boğaz'da balığa, Sultanahmet'te geziye davet ettiSalonda bulunan yabancı katılımcılar arasında İstanbul'a ziyarete gelenlerin sayısını az bulan Nebati, GYODER'in oradaki yatırımcıları İstanbul'a davet etmesi gerektiğini söyledi.Nebati, katılımcılara, "Şöyle bir İstanbul'u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz'da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Öyle anlatmakla olmaz. Geleceksiniz, göreceksiniz, yürüyeceksiniz, havasını teneffüs edeceksiniz. Şöyle bir Sultanahmet Camii'ne, Ayasofya'ya gideceksiniz" diye seslendi.Nebati, İstanbul Finans Merkezinin (İFM) yakında tamamlanacağını ifade ederek, dünyanın önemli bir finans merkezi haline geleceğini söyledi.Bakan Nebati, İFM'nin, Londra, Frankfurt, Zürih, Lüksemburg gibi merkezlere coğrafi yakınlığı ve yakın saat dilimi içinde bulunmasıyla önemli bir etkinliği ortaya koyacağını söyledi.Diğer yandan, kültürel, tarihi veya siyasi ilişkiler dolayısıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkeleri için de İstanbul'un bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Nebati, "Bu kapsamda, sizlerin de İstanbul Finans Merkezi ile ilgili süreci takip etmenizi ve yerinizi almanızı öneririm." değerlendirmesinde bulundu.Nebati, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, yatırımcıları 'tek durak ofis' yaklaşımıyla ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Yatırımda şimdi artık hedef Türkiye'Bakan Nebati, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli ve kayda değer bir büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, sektörün GSYH içindeki payının 2021 yılı itibarıyla yüzde 10.1 seviyesinde olduğunu söyledi.Nebati, uygun finansman koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Son 19 yıllık dönemde nüfus artışı, iç göç, kentsel dönüşüm ve hızlı kentleşme gibi nedenlerle her yıl ortalama 500-550 bin konut üretilmekte ve konut ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Nitekim 2021 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Konutçuların işleri iyi, karlar da yüksek. Karlarınızı maksimize ederken piyasaya da sıkıntı yapmayın" diye konuştu.Avrupa'nın gözde gayrimenkul duraklarından biri olarak öne çıkan Türkiye'ye yabancı ülke vatandaşlarının ilgisinin de gün geçtikçe arttığını vurgulayan Nebati, yabancılara yapılan konut satışlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43.5 artarak 58 bin 576'ya ulaştığını kaydetti.Nebati, Türkiye'ye yönelik yabancı doğrudan yatırım girişlerinin yüzde 38.7'sinin gayrimenkul sektöründen kaynaklandığını belirterek, "Siz değerli gayrimenkul yatırımcılarını fon yöneticilerini Türkiye'de fiyatların da çok uygun olması hasebiyle yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Rusya arasında son dönemdeki siyasi ve askeri gerilimin etkilerinin tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye'de de hissedildiğini aktaran Nebati, ticari ve turizm ilişkileri ile müteahhitlik hizmetlerinin boyutu dikkate alındığında bu gelişmenin etkisinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.Nebati, bu noktada gerek inşaat sektöründe gerek Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerde sıkıntıların giderilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü kolaylığı ve gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdi.Fransa ziyaretlerinin ardından da Londra'ya geçeceklerini hatırlatarak orada da yatırımcılarla görüşeceklerini bildiren Nebati, "Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada, şimdi artık hedef Türkiye, hedef kar maksimizasyonu. Bunu yaparken de ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği şekilde adımları ülkemizin ve yatırımcılarımızın lehine atacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-nebati-fransada-yatirimcilarla-gorusecek-1054556130.html

https://tr.sputniknews.com/20220316/sozcu-yazari-erkin-bakan-nebatinin-is-insanlariyla-cuma-kahvaltilari--1054755374.html

https://tr.sputniknews.com/20220316/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-gida-uzerindeki-baskiyi-giderecek-adimlar-atiyoruz--1054763688.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati