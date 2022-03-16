https://tr.sputniknews.com/20220316/bedas-elektrikte-guc-asimi-konusunda-abonelerini-uyardi-1054763350.html

BEDAŞ, elektrikte 'güç aşımı' konusunda abonelerini uyardı

BEDAŞ, elektrikte 'güç aşımı' konusunda abonelerini uyardı

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan 'güç... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:26+0300

2022-03-16T12:26+0300

2022-03-16T12:26+0300

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.Açıklamaya göre, zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.'Tüketici bağlantı gücünü aşmamaya özen göstermeli'Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise BEDAŞ tarafından şu şekilde aktarıldı;

https://tr.sputniknews.com/20220302/turkiyenin-elektrik-tuketimi-subatta-yuzde-58-artti-1054364746.html

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türkiye, elektrik, tüketim, trafo, bedaş