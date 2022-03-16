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https://tr.sputniknews.com/20220316/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1054773009.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:24+0300
2022-03-16T15:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
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Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi. Akaryakıta ikinci günde de indirim geliyor.Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgide, 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.
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benzin, motorin

Benzin ve motorine indirim geliyor

15:24 16.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi. Akaryakıta ikinci günde de indirim geliyor.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgide, 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.
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