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ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım emri verdim
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım emri verdim
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni destek paketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar Rusya ekonomisine zarar verecek" dedi. Biden, Ukrayna'ya yardım... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T20:11+0300
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dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde yeni bir 'savunma yardımı' duyurdu.Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını söylerken, sözlerine şöyle devam etti:"İşgal başlamadan önce hem dünyayı uyarmış hem de Ukrayna'nın savunmasına destek amacıyla teçhizatlara sağladık. Bu şekilde Ukrayna'nın savunmasını güçlendirdik. 800 milyon dolar yardım emri verdim."Askeri yardımın arasında İHA'ların da bulunacağını kaydeden Biden, "Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. ABD, Ukrayna'ya silah yardımını artırma konusunda tamamen kararlı" dedi.
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joe biden, ukrayna, yardım

ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım emri verdim

20:11 16.03.2022 (güncellendi: 20:38 16.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni destek paketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar Rusya ekonomisine zarar verecek" dedi. Biden, Ukrayna'ya yardım için 800 milyon dolarlık yardım paketi emri verdiğini de açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde yeni bir 'savunma yardımı' duyurdu.
Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını söylerken, sözlerine şöyle devam etti:
"İşgal başlamadan önce hem dünyayı uyarmış hem de Ukrayna'nın savunmasına destek amacıyla teçhizatlara sağladık. Bu şekilde Ukrayna'nın savunmasını güçlendirdik. 800 milyon dolar yardım emri verdim."
Askeri yardımın arasında İHA'ların da bulunacağını kaydeden Biden, "Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. ABD, Ukrayna'ya silah yardımını artırma konusunda tamamen kararlı" dedi.
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