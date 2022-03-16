https://tr.sputniknews.com/20220316/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1054750674.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubu ürünlerine daha zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubu sigaralarına 2'şer lira zam geldiğini duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T00:17+0300
2022-03-16T00:17+0300
2022-03-16T00:17+0300
ekonomi
sigara
zam
ekonomi
tütün
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13 Mart tarihinde Philip Morris grubuna gelen zammın ardından JTI grubu sigaralarında da fiyat artışı yaşandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2'şer lira yansıyan zamlı listeyi paylaştı.Yeni listeye göre Camel, Winston, LD ve Monte Carlo sigaraları artık zamlı satılacak.Diğer gruplara da ilerleyen günlerde zam gelmesi bekleniyor.Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220313/sigaraya-zam-geldi-1054678944.html
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sigara, zam, ekonomi, tütün
Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Bir sigara grubu ürünlerine daha zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubu sigaralarına 2'şer lira zam geldiğini duyurdu.
13 Mart tarihinde Philip Morris grubuna gelen zammın ardından JTI grubu sigaralarında da fiyat artışı yaşandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2'şer lira yansıyan zamlı listeyi paylaştı.
Yeni listeye göre Camel, Winston, LD ve Monte Carlo sigaraları artık zamlı satılacak.
Diğer gruplara da ilerleyen günlerde zam gelmesi bekleniyor.
Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle: