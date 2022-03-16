https://tr.sputniknews.com/20220316/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1054750674.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubu ürünlerine daha zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubu sigaralarına 2'şer lira zam geldiğini duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T00:17+0300

2022-03-16T00:17+0300

2022-03-16T00:17+0300

ekonomi

sigara

zam

ekonomi

tütün

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13 Mart tarihinde Philip Morris grubuna gelen zammın ardından JTI grubu sigaralarında da fiyat artışı yaşandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2'şer lira yansıyan zamlı listeyi paylaştı.Yeni listeye göre Camel, Winston, LD ve Monte Carlo sigaraları artık zamlı satılacak.Diğer gruplara da ilerleyen günlerde zam gelmesi bekleniyor.Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220313/sigaraya-zam-geldi-1054678944.html

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sigara, zam, ekonomi, tütün