https://tr.sputniknews.com/20220316/bursada-kaldirimdaki-cop-konteynerleri-calindi-1054766220.html
Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı
Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı
Bursa'da 2 şüpheli, kaldırımdaki çöp konteynerlerini önce çuvala ardından da çekçek aracına yükleyerek sokaktan uzaklaştı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:20+0300
2022-03-16T13:20+0300
2022-03-16T13:20+0300
yaşam
hırsız
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bursa
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Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kaldırım üzerinde duran çöp konteynerlerini çaldı.Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki konteynerleri çuvala koyan hırsızlar, çuvalı da çekçek arabasına yükleyerek sokaktan uzaklaştı.Çöp konteynerlerinin yokluğunu fark eden mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelilerin çöp kovalarını çaldıkları anlara ait görüntüler, kamera kayıtlarına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/5-kiloluk-aycicegi-yagi-mutfak-tupu-ve-tabanca-calan-hirsizlar-tutuklandi-1054375769.html
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hırsız, türkiye, bursa
Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı
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Bursa'da 2 şüpheli, kaldırımdaki çöp konteynerlerini önce çuvala ardından da çekçek aracına yükleyerek sokaktan uzaklaştı.
Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kaldırım üzerinde duran çöp konteynerlerini çaldı.
Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki konteynerleri çuvala koyan hırsızlar, çuvalı da çekçek arabasına yükleyerek sokaktan uzaklaştı.
Çöp konteynerlerinin yokluğunu fark eden mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelilerin çöp kovalarını çaldıkları anlara ait görüntüler, kamera kayıtlarına yansıdı.