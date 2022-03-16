Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220316/bursada-kaldirimdaki-cop-konteynerleri-calindi-1054766220.html
Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı
Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı
Bursa'da 2 şüpheli, kaldırımdaki çöp konteynerlerini önce çuvala ardından da çekçek aracına yükleyerek sokaktan uzaklaştı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:20+0300
2022-03-16T13:20+0300
yaşam
hırsız
türkiye
bursa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054765620_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_6d052cd6b1ac16e748be8f08ac17baa8.jpg
Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kaldırım üzerinde duran çöp konteynerlerini çaldı.Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki konteynerleri çuvala koyan hırsızlar, çuvalı da çekçek arabasına yükleyerek sokaktan uzaklaştı.Çöp konteynerlerinin yokluğunu fark eden mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelilerin çöp kovalarını çaldıkları anlara ait görüntüler, kamera kayıtlarına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/5-kiloluk-aycicegi-yagi-mutfak-tupu-ve-tabanca-calan-hirsizlar-tutuklandi-1054375769.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054765620_171:0:640:352_1920x0_80_0_0_dd6e540e57cd75d6c44ddb2650cd8207.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsız, türkiye, bursa

Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı

13:20 16.03.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMURBursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı
Bursa'da kaldırımdaki çöp konteynerleri çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR
Abone olGoogle news
Bursa'da 2 şüpheli, kaldırımdaki çöp konteynerlerini önce çuvala ardından da çekçek aracına yükleyerek sokaktan uzaklaştı.
Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kaldırım üzerinde duran çöp konteynerlerini çaldı.
Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki konteynerleri çuvala koyan hırsızlar, çuvalı da çekçek arabasına yükleyerek sokaktan uzaklaştı.
Çöp konteynerlerinin yokluğunu fark eden mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelilerin çöp kovalarını çaldıkları anlara ait görüntüler, kamera kayıtlarına yansıdı.
5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
TÜRKİYE
5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı
2 Mart, 17:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала