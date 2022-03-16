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Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
kaçak göçmen
kurtarma
yunanistan
sahil güvenlik
çanakkale
bot
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Mart Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Düzensiz göçmenler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/gaziantepte-47-kacak-gocmen-yakalandi-3-organizator-tutuklandi-1054756907.html
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göçmen, kaçak göçmen, kurtarma, yunanistan, sahil güvenlik, çanakkale, bot

Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı

17:04 16.03.2022
© İHAÇanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
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Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Mart Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Düzensiz göçmenler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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