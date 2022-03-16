https://tr.sputniknews.com/20220316/canakkale-aciklarinda-33-gocmen-kurtarildi-1054778987.html

Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T17:04+0300

2022-03-16T17:04+0300

2022-03-16T17:04+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

kurtarma

yunanistan

sahil güvenlik

çanakkale

bot

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Mart Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Düzensiz göçmenler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/gaziantepte-47-kacak-gocmen-yakalandi-3-organizator-tutuklandi-1054756907.html

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göçmen, kaçak göçmen, kurtarma, yunanistan, sahil güvenlik, çanakkale, bot