https://tr.sputniknews.com/20220316/canakkale-aciklarinda-33-gocmen-kurtarildi-1054778987.html
Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T17:04+0300
2022-03-16T17:04+0300
2022-03-16T17:04+0300
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göçmen
kaçak göçmen
kurtarma
yunanistan
sahil güvenlik
çanakkale
bot
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Mart Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Düzensiz göçmenler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/gaziantepte-47-kacak-gocmen-yakalandi-3-organizator-tutuklandi-1054756907.html
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göçmen, kaçak göçmen, kurtarma, yunanistan, sahil güvenlik, çanakkale, bot
Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Mart Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Düzensiz göçmenler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.