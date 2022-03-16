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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/canli-blog-moskova-kiev-gorusmelerinin-altinci-turu-bugun-rusya-ukrayna-1054754344.html
CANLI BLOG | Moskova- Kiev görüşmelerinin altıncı turu bugün
CANLI BLOG | Moskova- Kiev görüşmelerinin altıncı turu bugün
Moskova- Kiev görüşmelerinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Moskova'da Ukrayna'yı görüşecek. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | Moskova- Kiev görüşmelerinin altıncı turu bugün

06:19 16.03.2022 (güncellendi: 07:09 16.03.2022)
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Moskova- Kiev görüşmelerinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Moskova'da Ukrayna'yı görüşecek.
Donbass operasyonunda 21. güne girildi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 6’ncı turunun bugün yapılacağı ifade edildi. Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam etmeli
Dün, 17:06
Batı'dan Rusya'ya yaptırımlar devam ederken, Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Rusya’da Batı’nın yaptırımları nedeniyle ürün sıkıntısının yaşanması riski olmadığını, Moskova’nın başka ülkelerden sevkiyatları artırdığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.
Donbass operasyonuna dair tüm gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
06:16 16.03.2022
Operasyonun 20. gününde öne çıkan gelişmeler şöyleydi:
Moskova-Kiev görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “Yarın devam edeceğiz. Aramızda temel çelişkiler var. Ancak şüphesiz uzlaşma imkanı var” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.
16 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edecek.
Açıklamada "Rus-Türk siyasi diyaloğu, her şeyden önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli ve güvenli iletişimle belirlenen dinamizmi ve yüksek verimliliği ile dikkati çekiyor." ifadesi kullanıldı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Rusya’da Batı’nın yaptırımları nedeniyle ürün sıkıntısının yaşanması riski olmadığını, Moskova’nın başka ülkelerden sevkiyatları artırdığını ifade etti.
Biden, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları, Kiev'de Zelesky'le görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Rusya'yla temasa hazır olduğuna dair emare görmediklerini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı. ABD tipi ham petrol vadelileri 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünden beri yüzde 20’ye yakın değer kaybederken 100 doların altına geriledi.
İngiltere, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle 350 gerçek ve tüzel kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Herson bölgesinin tamamında kontrol sağlandığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı.
ABD, Rusya savunma alanından 11 üst düzey temsilcinin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. Japonya'dan, Devlet Duması milletvekilleri de dahil olmak üzere 17 Rus'a yaptırım kararı geldi.
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam etmeli
Dün, 17:06
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