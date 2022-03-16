CANLI BLOG | Moskova- Kiev görüşmelerinin altıncı turu bugün

Operasyonun 20. gününde öne çıkan gelişmeler şöyleydi:

Moskova-Kiev görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “Yarın devam edeceğiz. Aramızda temel çelişkiler var. Ancak şüphesiz uzlaşma imkanı var” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.

16 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edecek.

Açıklamada "Rus-Türk siyasi diyaloğu, her şeyden önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli ve güvenli iletişimle belirlenen dinamizmi ve yüksek verimliliği ile dikkati çekiyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Rusya’da Batı’nın yaptırımları nedeniyle ürün sıkıntısının yaşanması riski olmadığını, Moskova’nın başka ülkelerden sevkiyatları artırdığını ifade etti.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Rusya'yla temasa hazır olduğuna dair emare görmediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı. ABD tipi ham petrol vadelileri 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünden beri yüzde 20’ye yakın değer kaybederken 100 doların altına geriledi.

İngiltere, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle 350 gerçek ve tüzel kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson bölgesinin tamamında kontrol sağlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı.