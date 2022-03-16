https://tr.sputniknews.com/20220316/canli-yayinda-nazizm-tv-sunucusu-rus-cocuklarin-katledilmesi-gerektigini-soyledi-1054763501.html

Canlı yayında Nazizm: TV sunucusu, ‘Rus çocukların katledilmesi gerektiğini’ söyledi

Canlı yayında Nazizm: TV sunucusu, ‘Rus çocukların katledilmesi gerektiğini’ söyledi

Ukrayna’da yayın yapan, Kanal 24 kanalının muhabiri, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden askeri operasyonuyla ilgili yaptığı yayında, Holokost'un mimarlarından... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:28+0300

2022-03-16T12:28+0300

2022-03-16T12:34+0300

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Ukrayna'da yayın yapan Kanal 24’ün sabah programında konuşan Fahruddin Şarafmal isimli program sunucusu, “Bir ulusu yok etmek için her şeyden önce çocukları yok etmeniz gerektiğini söyleyen Adolf Eichmann'dan alıntı yapmak için kendime izin vereceğim” ifadelerini kullandı ve ‘Rus halkının tüm çocuklarının katledilmesi gerektiğini' söyledi.Hitler'e sunduğu 'Yahudi Sorununun Nihai Çözümü' önerisiyle Holokost'un en büyük organizatörlerinden biri olan Alman-Avusturyalı Nazi Adolf Eichmann, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kaçtığı Arjantin’de 1960 yılında yakalandı ve İsrail’de yargılanarak idam edildi.‘Çocukları öldürerek asla büyümemeleri sağlanacak’Eichmann’ın ekrana yansıtılan görüntüsüyle birlikte konuşan Şarafmal, “Çünkü anne babalarını öldürürseniz çocuklar büyüyecek ve intikam alacak. Çocukları öldürerek ise, asla büyümeyecekleri sağlanacak ve ulus yok olacak” dedi.‘Rusları alt etme şansı bulduğumda bunu kesinlikle yapacağım’Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kuralları ve uluslararası sözleşmeler kapsamında yasak olduğu için ‘Rus çocukları öldüremeyeceğini’ söyleyen Şarafmal, “Ama ben Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden değilim. Ve Rusları alt etme şansını bulduğumda bunu kesinlikle yapacağım” açıklamasında bulundu.‘Eichmann’ın doktrinine bağlıyım’“Bana Nazi dediğiniz için Adolf Eichmann'ın doktrinine bağlıyım” diyen Şarafmal, Ruslara hitaben “Sizin ve çocuklarınızın bu dünyada asla yaşamamasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım”dedi.Ruslara yönelik ‘Moskal’ (Hakaret içerikli, ırkçı bir ifade) ifadesini kullanan Şarafmal, “Ukraynalılar, şu anda temelde yaptıkları gibi, Moskal’ları yok etme, katletme, öldürme, boğma fırsatına sahiplerse, umarım herkes katkıda bulunur ve en az bir Moskal öldürür” dedi.Ukrayna'nın en zengin iş insanı ve Atlantic Council bağışcısı Rinat Ahmetov'a ait Ukrayna Medya Grubu'na bağlı olan Kanal 24, aşırı milliyetçi yayın çizgisiyle biliniyor.

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ukrayna, nazi, tv, neo-nazi, milliyetçilik, rusya, operasyon