https://tr.sputniknews.com/20220316/cavusoglu-tansiyonun-dusurulmesi-uzerimize-duseni-yaptik-1054773832.html

Çavuşoğlu: Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık

Çavuşoğlu: Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T15:46+0300

2022-03-16T15:46+0300

2022-03-16T16:15+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

rusya

ukrayna

sergey lavrov

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Türkiye olarak tutumlarının net olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" diye konuştu.Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Başbakanı Zelenskiy'nin görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Umarım iki lider anlaşma yapmak üzere bir araya gelir" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin dengeli, objektif, haktan ve hukukta yana tutumunu açıkça gösterdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak Rusya-Ukrayna arasında dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Sınama ve zorlanmaların olduğu dönemde diplomasi daha da önemli hale geliyor. Antalya'ya gelip üçlü görüşmeye katıldığınız için teşekkür ediyorum. ADF için verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi."Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefonda görüşmesi mümkün" diyen Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" diye konuştu.'Dürüst bir arabuluculuk rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük'Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin, barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Dürüst bir arabuluculuk rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkça söyledik. 4 tane Rus gemisinin geçmemesi yönündeki kararınızı memnuniyetle karşıladım. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizin yanında bir sürü zor dosyada Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalarımız çerçevesinde bir masa etrafındayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş. Güveniniz için teşekkür ediyorum"Bakan Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik" derken, "Tahliyelerin bir bölümünü Rusya üzerinden yaptık" ifadelerini kullandı.Soru-CevapZelenskiy ve Putin görüşmesine yaklaşıldı mı?Lavrov: Biz bugün bunu görüşmedik açıkçası. Böyle bir görüşmenin yapılması için engel görmüyoruz ancak bu görüşme için görüşme olmamalı. Ukrayna için görüşme için görüşme konseptinden kaçıyor, biraz göstermelik tarzda haberler vermek istemiyoruz. Minsk Anlaşmasını uygulayın dediğimizde bunu sabote ettiler.Çavuşoğlu: Burada müzakere edilen konular var, yakınlaşmaların olduğunu biliyorum. Liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğinde böyle bir toplantıya biz ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan toplantının yeri değil, Rus ve Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlamasıdır. Bizim savaş başlamadan önce de böyle yaklaşımlarımız vardı.Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları tekrar görüşecek mi?Lavrov: Ukrayna tarafı herhangi bir girişimde bulunmadı daha sonra. Önemli olan gerçekten kama değer sağlamak. Sayın Putin ile Erdoğan arasında 9. Üst Düzey Stratejik Konseyinin hazırlığını yapmaya devam ediyoruz.Çavuşoğlu: Birinci toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duydum ama bir daha bu formatta bir toplantıya gerek kalmadan umarım iki lider bir araya gelir.Mariupol'deki Türk vatandaşlarına ilişkin tam olarak ne konuştunuz?Çavuşoğlu: Zor şartlarda 15 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Mariupol'de ciddi sıkıntımız var, çatışmalarımız devam ederse siviller risk altında. Bu çok riskli bir sey. Burada her iki tarafla da görüşüyoruz.

https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-harekatimizin-hedefi-ukraynanin-silahsizlandirilmasi-ve-fasist-ideolojiden-temizlenmesi-1054773602.html

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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, sergey lavrov