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CENTCOM Komutanı: İran'ın elinde Tel Aviv’e ulaşabilecek balistik füze var
CENTCOM Komutanı: İran'ın elinde Tel Aviv’e ulaşabilecek balistik füze var
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, İran’ın nükleer programının yanı sıra balistik füze kabiliyetinin de önemli bir kaygı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T00:22+0300
2022-03-16T00:22+0300
savunma
iran
balistik füze
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füze kabiliyetinin de önemli bir kaygı nedeni olduğunu ifade ederek, Tahran'ın elinde aralarında Tel Aviv'e ulaşabilecek menzile sahip 3 binden fazla balistik füze olduğunu söyledi.McKenzie, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları yanıtladı.İki ABD'li komutan görevleri sona ermeden hemen önce görev yaptıkları Orta Doğu ve Afrika'daki güvenlik durumunu değerlendirdi.CENTCOM Komutanı McKenzie, İran'ın şu anda ABD için hiç olmadığı kadar tehdit teşkil ettiği uyarısında bulundu.İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin ABD için kritik bir dış politika başlığı olduğunu belirten Orgeneral McKenzie, askeri noktada ise İran'a yönelik kaygısını şu ifadelerle dile getirdi:"Askeri seviyede benim öncelikli kaygım onların nükleer silah programıdır. Ama aynı zamanda onların balistik füze kabiliyetlerinde kaydettikleri büyüme ve füze güçlerinin isabet kapasitesi ile insansız hava araçları programı, uzun menzilli drone ve seyir füzeleridir. Farklı tiplerde 3 binden fazla balistik füzeleri var. Size menzillerine ilişkin fikir vermesi açısından söylüyorum, bunlardan bazıları Tel Aviv'e ulaşabilecek menzilde. Henüz Avrupa'ya ulaşacak menzile ulaşamadılar ama son 5 ile 7 yıl arasında balistik füze programlarına çok yatırım yaptılar. Füzelerinin menzilleri arttı ve isabet kapasitesi gelişti. Ocakta (Irak'taki) El Esed üssüne düzenledikleri saldırılarda füzeleri hedefin 10 metre kadar yakınına düştü."Çin'in Afrika'daki yatırımı ürkütücüDiğer taraftan, Afrika bölgesindeki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan AFRICOM Komutanı Townsend ise Çin'in kıtada artan etkisine dikkat çekti.Orgeneral Townsend, "Çin'in Afrika çapındaki yatırımları ürkütücü seviyede. Öncelikli olarak yatırımları ekonomik alandadır, sonra da diplomatik alan bunu takip ediyor. Daha küçük ölçekte ise askeri yatırımları var." dedi.Çin'in Cibuti'de askeri üssünün olduğuna işaret eden Townsend, Pekin'in Afrika'da başka üsler aradığına da vurgu yaptı.Townsend ABD ile ortaklığın Afrika ülkeleri için halen öncelik olduğunu ancak bazı noktalarda yavaş yavaş Çin'e ve Rusya'ya yönelmeler de olduğunu dile getirdi.Rusya'nın da Afrika'da etkinlik gösterdiğini anlatan Townsend, Afrika kıtasının yarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Ukrayna'ya savaş açtığı için Rusya'yı kınama kararına oy veremediğini söyledi.Townsend, "Kıtanın yarısının (BM Genel Kurul kararı oylamasında) çekimser kalması veya oy kullanmaması beni rahatsız etti. Bence bunun nedeni, bunun nasıl sonuçlanacağını görmeye çalıştıkları içindir. Birçoğunun Rusya ve Çin ile güçlü ekonomik bağları var ve bence zamanlarını bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
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iran, balistik füze, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

CENTCOM Komutanı: İran'ın elinde Tel Aviv’e ulaşabilecek balistik füze var

00:22 16.03.2022
© AAbalistik füze
balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, İran’ın nükleer programının yanı sıra balistik füze kabiliyetinin de önemli bir kaygı nedeni olduğunu ifade ederek, Tahran’ın elinde aralarında Tel Aviv’e ulaşabilecek menzile sahip 3 binden fazla balistik füze olduğunu söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füze kabiliyetinin de önemli bir kaygı nedeni olduğunu ifade ederek, Tahran'ın elinde aralarında Tel Aviv'e ulaşabilecek menzile sahip 3 binden fazla balistik füze olduğunu söyledi.
McKenzie, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları yanıtladı.
İki ABD'li komutan görevleri sona ermeden hemen önce görev yaptıkları Orta Doğu ve Afrika'daki güvenlik durumunu değerlendirdi.
CENTCOM Komutanı McKenzie, İran'ın şu anda ABD için hiç olmadığı kadar tehdit teşkil ettiği uyarısında bulundu.
İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin ABD için kritik bir dış politika başlığı olduğunu belirten Orgeneral McKenzie, askeri noktada ise İran'a yönelik kaygısını şu ifadelerle dile getirdi:
"Askeri seviyede benim öncelikli kaygım onların nükleer silah programıdır. Ama aynı zamanda onların balistik füze kabiliyetlerinde kaydettikleri büyüme ve füze güçlerinin isabet kapasitesi ile insansız hava araçları programı, uzun menzilli drone ve seyir füzeleridir. Farklı tiplerde 3 binden fazla balistik füzeleri var. Size menzillerine ilişkin fikir vermesi açısından söylüyorum, bunlardan bazıları Tel Aviv'e ulaşabilecek menzilde. Henüz Avrupa'ya ulaşacak menzile ulaşamadılar ama son 5 ile 7 yıl arasında balistik füze programlarına çok yatırım yaptılar. Füzelerinin menzilleri arttı ve isabet kapasitesi gelişti. Ocakta (Irak'taki) El Esed üssüne düzenledikleri saldırılarda füzeleri hedefin 10 metre kadar yakınına düştü."

Çin'in Afrika'daki yatırımı ürkütücü

Diğer taraftan, Afrika bölgesindeki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan AFRICOM Komutanı Townsend ise Çin'in kıtada artan etkisine dikkat çekti.
Orgeneral Townsend, "Çin'in Afrika çapındaki yatırımları ürkütücü seviyede. Öncelikli olarak yatırımları ekonomik alandadır, sonra da diplomatik alan bunu takip ediyor. Daha küçük ölçekte ise askeri yatırımları var." dedi.
Çin'in Cibuti'de askeri üssünün olduğuna işaret eden Townsend, Pekin'in Afrika'da başka üsler aradığına da vurgu yaptı.
Townsend ABD ile ortaklığın Afrika ülkeleri için halen öncelik olduğunu ancak bazı noktalarda yavaş yavaş Çin'e ve Rusya'ya yönelmeler de olduğunu dile getirdi.
Rusya'nın da Afrika'da etkinlik gösterdiğini anlatan Townsend, Afrika kıtasının yarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Ukrayna'ya savaş açtığı için Rusya'yı kınama kararına oy veremediğini söyledi.
Townsend, "Kıtanın yarısının (BM Genel Kurul kararı oylamasında) çekimser kalması veya oy kullanmaması beni rahatsız etti. Bence bunun nedeni, bunun nasıl sonuçlanacağını görmeye çalıştıkları içindir. Birçoğunun Rusya ve Çin ile güçlü ekonomik bağları var ve bence zamanlarını bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
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