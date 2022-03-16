Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220316/chpli-torundan-muhtar-maasi-tepkisi-erdogan-sozunu-tutmadi--1054767918.html
CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı
CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağı vaadinin lafta kaldığını belirtti. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:46+0300
2022-03-16T13:46+0300
türkiye
seyit torun
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
muhtar
maaş
eleştiri
tepki
recep tayyip erdoğan
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102499/84/1024998405_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e8fd19aafb4076d8cb8e231f9ee1aa2d.jpg
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtar maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu. Torun, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:CHP'nin muhtar maaşları konusunda hazırladığı kanun teklifine değinen Torun, "Muhtarlarımıza sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifinde, maaşların 5 bin lira seviyesine yükseltilmesini istedik. Ayrıca muhtarların yetkilerini ve gelirlerini artırmak için birçok temel düzenleme hazırladık. Ancak kanun teklifimiz 15 Şubat'ta AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Görüyoruz ki, muhtarlarımızı sadece bir oy kapısı olarak gören bu iktidar, asla samimi değil. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/erdogan-muhtar-maaslari-4250-lira-oldu-1052894156.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102499/84/1024998405_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_bed87be1e6f7b467e376cb06c3bc828d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seyit torun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhtar, maaş, eleştiri, tepki, recep tayyip erdoğan, zam

CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı

13:46 16.03.2022
© AA / Murat KaynakCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA / Murat Kaynak
Abone olGoogle news
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağı vaadinin lafta kaldığını belirtti.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtar maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu.
Torun, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
"İktidar yine sözünü tutmadı, muhtar maaşları mart ayında da aynı kaldı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, önce, 19 Ocak'ta, maaşların asgari ücrete yükseltileceğini açıkladı. Ancak bir ay sonra yatan şubat ayı maaşlarında, hiçbir değişiklik olmadı. Erdoğan bu kez 8 Mart'ta söz vererek, muhtarları bir kez daha umutlandırdı. Ama mart ayı maaşlarını gören muhtarlarımız, yine hüsrana uğradı."
CHP'nin muhtar maaşları konusunda hazırladığı kanun teklifine değinen Torun, "Muhtarlarımıza sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifinde, maaşların 5 bin lira seviyesine yükseltilmesini istedik. Ayrıca muhtarların yetkilerini ve gelirlerini artırmak için birçok temel düzenleme hazırladık. Ancak kanun teklifimiz 15 Şubat'ta AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Görüyoruz ki, muhtarlarımızı sadece bir oy kapısı olarak gören bu iktidar, asla samimi değil. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
19 Ocak, 14:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала