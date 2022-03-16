https://tr.sputniknews.com/20220316/chpli-torundan-muhtar-maasi-tepkisi-erdogan-sozunu-tutmadi--1054767918.html
CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı
CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağı vaadinin lafta kaldığını belirtti. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:46+0300
2022-03-16T13:46+0300
2022-03-16T13:46+0300
türkiye
seyit torun
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
muhtar
maaş
eleştiri
tepki
recep tayyip erdoğan
zam
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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtar maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu. Torun, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:CHP'nin muhtar maaşları konusunda hazırladığı kanun teklifine değinen Torun, "Muhtarlarımıza sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifinde, maaşların 5 bin lira seviyesine yükseltilmesini istedik. Ayrıca muhtarların yetkilerini ve gelirlerini artırmak için birçok temel düzenleme hazırladık. Ancak kanun teklifimiz 15 Şubat'ta AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Görüyoruz ki, muhtarlarımızı sadece bir oy kapısı olarak gören bu iktidar, asla samimi değil. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/erdogan-muhtar-maaslari-4250-lira-oldu-1052894156.html
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seyit torun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhtar, maaş, eleştiri, tepki, recep tayyip erdoğan, zam
CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağı vaadinin lafta kaldığını belirtti.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtar maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu.
Torun, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
"İktidar yine sözünü tutmadı, muhtar maaşları mart ayında da aynı kaldı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, önce, 19 Ocak'ta, maaşların asgari ücrete yükseltileceğini açıkladı. Ancak bir ay sonra yatan şubat ayı maaşlarında, hiçbir değişiklik olmadı. Erdoğan bu kez 8 Mart'ta söz vererek, muhtarları bir kez daha umutlandırdı. Ama mart ayı maaşlarını gören muhtarlarımız, yine hüsrana uğradı."
CHP'nin muhtar maaşları konusunda hazırladığı kanun teklifine değinen Torun, "Muhtarlarımıza sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifinde, maaşların 5 bin lira seviyesine yükseltilmesini istedik. Ayrıca muhtarların yetkilerini ve gelirlerini artırmak için birçok temel düzenleme hazırladık. Ancak kanun teklifimiz 15 Şubat'ta AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Görüyoruz ki, muhtarlarımızı sadece bir oy kapısı olarak gören bu iktidar, asla samimi değil. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin" dedi.