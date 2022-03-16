https://tr.sputniknews.com/20220316/chpli-torundan-muhtar-maasi-tepkisi-erdogan-sozunu-tutmadi--1054767918.html

CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı

CHP'li Torun'dan 'muhtar maaşı' tepkisi: Erdoğan sözünü tutmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağı vaadinin lafta kaldığını belirtti. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T13:46+0300

2022-03-16T13:46+0300

2022-03-16T13:46+0300

türkiye

seyit torun

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

muhtar

maaş

eleştiri

tepki

recep tayyip erdoğan

zam

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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtar maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu. Torun, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:CHP'nin muhtar maaşları konusunda hazırladığı kanun teklifine değinen Torun, "Muhtarlarımıza sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifinde, maaşların 5 bin lira seviyesine yükseltilmesini istedik. Ayrıca muhtarların yetkilerini ve gelirlerini artırmak için birçok temel düzenleme hazırladık. Ancak kanun teklifimiz 15 Şubat'ta AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Görüyoruz ki, muhtarlarımızı sadece bir oy kapısı olarak gören bu iktidar, asla samimi değil. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/erdogan-muhtar-maaslari-4250-lira-oldu-1052894156.html

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seyit torun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhtar, maaş, eleştiri, tepki, recep tayyip erdoğan, zam