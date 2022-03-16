https://tr.sputniknews.com/20220316/cinde-sanayi-uretimi-yilin-ilk-iki-ayinda-yuzde-75-artti-1054752503.html

Çin'de sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yüzde 7.5 arttı

Çin'de sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yüzde 7.5 arttı

Çin'de sanayi üretimi ocak ve şubatta geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7.5 arttı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T01:18+0300

2022-03-16T01:18+0300

2022-03-16T01:18+0300

ekonomi

çin

sanayi

büyüme

asya

üretim

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Ulusal İstatistik Bürosu (UIB) Sözcüsü Fu Linghui, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ve uluslararası ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilere karşın sanayi üretiminin yıla olumlu bir ivmeyle başladığını belirtti.UIB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3.14 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ocak ve şubatta yıllık yüzde 7.5 artış kaydetti.Yüksek teknoloji imalat sektörünün üretim çıktısı yıllık yüzde 14.4 büyüme gösterdi. Elektrikli araçların üretimi yüzde 150.5, sanayi robotlarının yüzde 29.6, ve güneş enerjisi panellerinin yüzde 26.4 arttı.İmalat endeksi yükselişteEkonomik etkinlik için gösterge kabul edilen, tedarik siparişlerinin kaydedildiği İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 50.1 iken şubatta 50.2'ye yükseldi.Endeksin 50'nin üzerinde olması ekonomik etkinliğinin genişlediğinin işareti olarak görülüyor.Perakende satışlarİmalat ürünlerine yönelik piyasadaki talebi gösteren perakende satışlar ise 2022'nin ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 6.7 artarak 7.44 trilyon yuana (yaklaşık 1.17 trilyon dolar) ulaştı.Hızlı büyüme ivmesini sürdüren çevrim içi perakende satışlar, 2022'nin ilk iki ayında yıllık yüzde 10.2 artışla 1.96 trilyon yuana (yaklaşık 310 milyar dolar) çıktı.Sabit sermaye ve gayrimenkul yatırımlarıÖte yandan ocak ve şubatta sabit sermaye yatırımları yıllık yüzde 12.2, gayrimenkul yatırımları ise yüzde 3.7 arttı.Sabit sermaye yatırımları 5.076 trilyon yuana (yaklaşık 796.16 milyar dolar), gayrimenkul yatırımları ise 1.45 trilyon yuana (yaklaşık 227.42 milyar dolar) ulaştı.Çin ekonomisi, 2021'de yüzde 8.1 büyüme kaydetmiş, 2022 için ise yüzde 5.5 civarında büyüme hedeflendiği bildirilmişti.

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çin, sanayi, büyüme, asya, üretim