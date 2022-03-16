https://tr.sputniknews.com/20220316/ciragan-caddesinde-kesilen-112-cinar-agaci-icin-ibbye-para-cezasi-1054773381.html

Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi

Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T15:37+0300

2022-03-16T15:37+0300

2022-03-16T15:37+0300

türkiye

çırağan caddesi

ağaç

ibb

ceza

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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti. Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 Çınar Ağacı, 'korunmaya değer' statüsündeydi.İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, 'yasaya göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği' kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220311/ciragan-caddesindeki-112-kanserli-cinar-agaci-kesildi-1054624141.html

türkiye

çırağan caddesi

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