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Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi
Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:37+0300
2022-03-16T15:37+0300
türkiye
çırağan caddesi
ağaç
ibb
ceza
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti. Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 Çınar Ağacı, 'korunmaya değer' statüsündeydi.İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, 'yasaya göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği' kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/ciragan-caddesindeki-112-kanserli-cinar-agaci-kesildi-1054624141.html
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çırağan caddesi, ağaç, ibb, ceza

Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi

15:37 16.03.2022
© AAİBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki: 'Ardınızda tek ağaç bırakmadan gideceksiniz'
İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki: 'Ardınızda tek ağaç bırakmadan gideceksiniz' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge müdürlüğüne haber verilmediği yer aldı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti. Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 Çınar Ağacı, 'korunmaya değer' statüsündeydi.
İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, 'yasaya göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği' kaydedildi.
Çırağan caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
Çırağan Caddesi'ndeki 112 kanserli çınar ağacı kesildi
11 Mart, 01:04
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