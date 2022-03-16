https://tr.sputniknews.com/20220316/ciragan-caddesinde-kesilen-112-cinar-agaci-icin-ibbye-para-cezasi-1054773381.html
Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi
Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:37+0300
2022-03-16T15:37+0300
2022-03-16T15:37+0300
türkiye
çırağan caddesi
ağaç
ibb
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054641709_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_235c7dc411481591c48c8a24c406793b.jpg
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti. Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 Çınar Ağacı, 'korunmaya değer' statüsündeydi.İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, 'yasaya göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği' kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/ciragan-caddesindeki-112-kanserli-cinar-agaci-kesildi-1054624141.html
türkiye
çırağan caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054641709_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_d900166d3485b14abb84aea9e9a627b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çırağan caddesi, ağaç, ibb, ceza
Çırağan Caddesi’nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB’ye para cezası kesildi
Abone ol
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge müdürlüğüne haber verilmediği yer aldı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti. Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 Çınar Ağacı, 'korunmaya değer' statüsündeydi.
İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, 'yasaya göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği' kaydedildi.