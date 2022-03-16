https://tr.sputniknews.com/20220316/cumhurbaskani-erdogan-polonya-cumhurbaskani-duda-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1054783175.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T18:21+0300
2022-03-16T18:21+0300
2022-03-16T18:47+0300
recep tayyip erdoğan
andrzej duda
dünya
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ffa52d107181be27a25c55543f6c573.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını açıkladı.Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. Mart'ın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi'nde, kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık.-Polonya ile ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek, 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyarlık hedefimize çok yaklaştık. Polonya ile bölgesel konularda yakın bir iş birliğimiz mevcut.Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:-"Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir işbirliği başlattık. Bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz.-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimizi ilettim. Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum. Polonya da Türkiye gibi barış için çaba gösteriyor.Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_903a4a44a8e980f0b1ee9a4f17cdc018.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, andrzej duda, ukrayna, rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı
18:21 16.03.2022 (güncellendi: 18:47 16.03.2022) Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
-Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. Mart'ın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi'nde, kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık.
-Polonya ile ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek, 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyarlık hedefimize çok yaklaştık. Polonya ile bölgesel konularda yakın bir iş birliğimiz mevcut.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
-"Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir işbirliği başlattık. Bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimizi ilettim. Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum. Polonya da Türkiye gibi barış için çaba gösteriyor.
Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor.