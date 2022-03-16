https://tr.sputniknews.com/20220316/cumhurbaskani-erdogan-polonya-cumhurbaskani-duda-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1054783175.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T18:21+0300

2022-03-16T18:21+0300

2022-03-16T18:47+0300

recep tayyip erdoğan

andrzej duda

dünya

ukrayna

rusya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını açıkladı.Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. Mart'ın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi'nde, kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık.-Polonya ile ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek, 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyarlık hedefimize çok yaklaştık. Polonya ile bölgesel konularda yakın bir iş birliğimiz mevcut.Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:-"Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir işbirliği başlattık. Bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz.-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimizi ilettim. Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum. Polonya da Türkiye gibi barış için çaba gösteriyor.Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor.

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recep tayyip erdoğan, andrzej duda, ukrayna, rusya