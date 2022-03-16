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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-gorustu-1054788062.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya - Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T20:47+0300
2022-03-16T20:58+0300
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

20:47 16.03.2022 (güncellendi: 20:58 16.03.2022)
© İHA / METİN BAŞARTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA / METİN BAŞAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya - Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
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