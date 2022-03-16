https://tr.sputniknews.com/20220316/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-gorustu-1054788062.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya - Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T20:47+0300
2022-03-16T20:47+0300
2022-03-16T20:58+0300
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
20:47 16.03.2022 (güncellendi: 20:58 16.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya - Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.