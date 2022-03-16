https://tr.sputniknews.com/20220316/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-gorustu-1054788062.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya - Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T20:47+0300

2022-03-16T20:47+0300

2022-03-16T20:58+0300

recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy