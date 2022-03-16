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https://tr.sputniknews.com/20220316/danimarka-2010-sonrasi-doganlara-tutun-mamulleri-satisini-yasaklamayi-planliyor-1054750464.html
Danimarka, 2010 sonrası doğanlara tütün mamulleri satışını yasaklamayı planlıyor
Danimarka, 2010 sonrası doğanlara tütün mamulleri satışını yasaklamayı planlıyor
Danimarka, sigara ve nikotin içerikli ürünlerin satışındaki yaş sınırını kademeli olarak yükselterek 2010 sonrası doğumluların tütün mamullerine erişimini... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T00:12+0300
2022-03-16T00:12+0300
dünya
sigara
tütün ürünleri
danimarka
z kuşağı
y kuşağı
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The Guardian'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, tütün mamullerinin satışındaki yaş sınırı değişikliği planına dair basına konuştu.Heunicke, 2010 sonrasında doğanların sigaraya başlamaması ve nikotin içerikli ürün kullanmamasını sağlamayı amaçladıklarını ve bunun için yaş sınırının kademeli olarak yükseltileceğini kaydetti.Bakan Heunicke, "Gerekirse bu jenerasyona kademeli olarak bu tür (tütün mamulleri) ürünlerin satışını yasaklamaya hazırız." dedi.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 15-29 yaş aralığındakilerin yaklaşık yüzde 31'i sigara kullanıyor.Danimarka'da tütün mamullerinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yıllık yaklaşık 13 bin 600 kişi hayatını kaybediyor.Halihazırda, ülkede 18 yaşın altındakilere tütün mamulleri satışı yasak.Ayrıca, Danimarka'nın alkol oranı yüzde 16.5'dan az olan içecek satış yaşını 16'dan 18'e çıkarmayı da planladığı kaydediliyor.
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sigara, tütün ürünleri, danimarka, z kuşağı, y kuşağı

Danimarka, 2010 sonrası doğanlara tütün mamulleri satışını yasaklamayı planlıyor

00:12 16.03.2022
© AASigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Danimarka, sigara ve nikotin içerikli ürünlerin satışındaki yaş sınırını kademeli olarak yükselterek 2010 sonrası doğumluların tütün mamullerine erişimini tamamen yasaklamayı planlıyor.
The Guardian'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, tütün mamullerinin satışındaki yaş sınırı değişikliği planına dair basına konuştu.
Heunicke, 2010 sonrasında doğanların sigaraya başlamaması ve nikotin içerikli ürün kullanmamasını sağlamayı amaçladıklarını ve bunun için yaş sınırının kademeli olarak yükseltileceğini kaydetti.
Bakan Heunicke, "Gerekirse bu jenerasyona kademeli olarak bu tür (tütün mamulleri) ürünlerin satışını yasaklamaya hazırız." dedi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 15-29 yaş aralığındakilerin yaklaşık yüzde 31'i sigara kullanıyor.
Danimarka'da tütün mamullerinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yıllık yaklaşık 13 bin 600 kişi hayatını kaybediyor.
Halihazırda, ülkede 18 yaşın altındakilere tütün mamulleri satışı yasak.
Ayrıca, Danimarka'nın alkol oranı yüzde 16.5'dan az olan içecek satış yaşını 16'dan 18'e çıkarmayı da planladığı kaydediliyor.
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