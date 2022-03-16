https://tr.sputniknews.com/20220316/diyarbakirda-ev-baskinlari-25-kadin-gozaltina-alindi-1054763168.html

Diyarbakır'da ev baskınları: 25 kadın gözaltına alındı

Diyarbakır'da ev baskınları: 25 kadın gözaltına alındı

Diyarbakır’da düzenlenen ev baskınlarında aralarında yerine kayyum atanan Sur Belediye Eşbaşkanı Filiz Buluttekin ile Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:25+0300

2022-03-16T12:25+0300

2022-03-16T12:25+0300

türkiye

diyarbakır

8 mart dünya kadınlar günü

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd805be644bed3a61c992cdd44419648.jpg

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin ardından sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda kadın gözaltına alındı. Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanlar arasında, yerine kayyum atanan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Filiz Buluttekin, Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tüm Bel-Sen, Eğitim Sen ve BTS üyelerinin de olduğu 25 kadın bulunuyor. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kadınlar, evlerinde yapılan aramaların ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Gözaltılara tepkiSES Genel Merkezi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Diyarbakır’da bu sabah aralarında Şube Kadın Sekreterimiz Fatma Yıldızhan ve KESK’li kadınların da olduğu bir çok kadın gözaltına alındı. Sendikal hak mücadelemizi ve kadın mücadelemizi engellemeye yönelik baskıları kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” denildi.24 saat avukat kısıtlamasıGözaltına alınanlar ile ilgili 24 saat avukat görüş kısıtlaması olduğu öğrenildi. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla, kadına karşı şiddetle mücadele eden kadın hakları aktivistleri hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Kadınlara gözaltı kararı ile birlikte uygulanan 24 saat avukat görüş kısıtlaması savunma haklarını doğrudan ihlal etmektedir. Bilinmelidir ki hukuka aykırı müdahaleler, baskınlar ve operasyonlarla kadın mücadelesi engellenemez. Gözaltındaki kadın arkadaşlarımız, bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, 8 mart dünya kadınlar günü, gözaltı