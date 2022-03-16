https://tr.sputniknews.com/20220316/doktoru-darp-eden-uzman-cavusa-alkisli-protesto--1054772773.html

Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto

Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği ileri sürülen Uzman Çavuş A.A., (32)... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T15:19+0300

2022-03-16T15:19+0300

2022-03-16T15:25+0300

türkiye

doktor

darp

saldırı

şiddet

sağlıkta şiddet

yatağan

gözaltı

uzman çavuş

video

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Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartışan şahıs, tartışma sırasında iddiaya göre Tarımer’i darbetti. Genç hekimin vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan saldırgan ameliyat edildi.Darp raporu alan ve A.A.’dan şikayetçi olan Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde yaşanan olayı, “Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi’nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evraklarını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı” diye anlattı.Taburcu oldu, gözaltına alındıMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen saldırgan uzman çavuş, sağlık çalışanlarının, “Sen, şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları ve alkışlı protestosu ile karşılaştı.Kendisine gösterilen tepkiler arasında ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220315/doktora-yumruk-atip-bicak-ceken-saldirgan-gozaltina-alindi-1054737109.html

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