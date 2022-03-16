https://tr.sputniknews.com/20220316/doktoru-darp-eden-uzman-cavusa-alkisli-protesto--1054772773.html
Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto
Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği ileri sürülen Uzman Çavuş A.A., (32)... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:19+0300
2022-03-16T15:19+0300
2022-03-16T15:25+0300
türkiye
doktor
darp
saldırı
şiddet
sağlıkta şiddet
yatağan
gözaltı
uzman çavuş
video
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Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartışan şahıs, tartışma sırasında iddiaya göre Tarımer’i darbetti. Genç hekimin vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan saldırgan ameliyat edildi.Darp raporu alan ve A.A.’dan şikayetçi olan Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde yaşanan olayı, “Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi’nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evraklarını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı” diye anlattı.Taburcu oldu, gözaltına alındıMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen saldırgan uzman çavuş, sağlık çalışanlarının, “Sen, şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları ve alkışlı protestosu ile karşılaştı.Kendisine gösterilen tepkiler arasında ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220315/doktora-yumruk-atip-bicak-ceken-saldirgan-gozaltina-alindi-1054737109.html
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doktor, darp, saldırı, şiddet, sağlıkta şiddet, yatağan, gözaltı, uzman çavuş, video
Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto
15:19 16.03.2022 (güncellendi: 15:25 16.03.2022) Abone ol
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği ileri sürülen Uzman Çavuş A.A., (32), hastanedeki işlemlerinin ardından sağlık çalışanlarının, sloganları ve alkışlı protesto ile taburcu edildi. Gözaltına alınan A.A., ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartışan şahıs, tartışma sırasında iddiaya göre Tarımer’i darbetti. Genç hekimin vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan saldırgan ameliyat edildi.
Darp raporu alan ve A.A.’dan şikayetçi olan Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde yaşanan olayı, “Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi’nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evraklarını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı” diye anlattı.
Taburcu oldu, gözaltına alındı
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen saldırgan uzman çavuş, sağlık çalışanlarının, “Sen, şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları ve alkışlı protestosu ile karşılaştı.
Kendisine gösterilen tepkiler arasında ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.