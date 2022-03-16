https://tr.sputniknews.com/20220316/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054756024.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.70 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.18 liradan başladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T09:12+0300

2022-03-16T09:12+0300

2022-03-16T09:12+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

türk lirası

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72266f49df42cbca15bcf9aaf0dd05f1.jpg

Dün 14.40 seviyelerine kadar gerileyen dolar, 16 Mart 2022 sabahında 14.70 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.7007 lira, satış fiyatı 14.7172 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.0740 lira alış fiyatı, 16,1864 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Gözler Fed kararındaPiyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.Gram altın ne kadar?Yatay seyrini sürdüren ons altın, güne 1917 dolar seviyesinde başladı.Spot piyasada gram altın alış fiyatı 907 lira, satış fiyatı 908 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1453 liradan alıcı bulurken, 1488 liraya satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220315/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054724261.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, ekonomi, gram altın, yarım gram altın