https://tr.sputniknews.com/20220316/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054756024.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.70 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.18 liradan başladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:12+0300
2022-03-16T09:12+0300
2022-03-16T09:12+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
ekonomi
gram altın
yarım gram altın
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Dün 14.40 seviyelerine kadar gerileyen dolar, 16 Mart 2022 sabahında 14.70 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.7007 lira, satış fiyatı 14.7172 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.0740 lira alış fiyatı, 16,1864 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Gözler Fed kararındaPiyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.Gram altın ne kadar?Yatay seyrini sürdüren ons altın, güne 1917 dolar seviyesinde başladı.Spot piyasada gram altın alış fiyatı 907 lira, satış fiyatı 908 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1453 liradan alıcı bulurken, 1488 liraya satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054724261.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, ekonomi, gram altın, yarım gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.70 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.18 liradan başladı.
Dün 14.40 seviyelerine kadar gerileyen dolar, 16 Mart 2022 sabahında 14.70 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.7007 lira, satış fiyatı 14.7172 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.0740 lira alış fiyatı, 16,1864 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Gözler Fed kararında
Piyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.
Gram altın ne kadar?
Yatay seyrini sürdüren ons altın, güne 1917 dolar seviyesinde başladı.
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 907 lira, satış fiyatı 908 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1453 liradan alıcı bulurken, 1488 liraya satılıyor.