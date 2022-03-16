https://tr.sputniknews.com/20220316/elon-musk-ile-cecen-lider-kadirov-arasinda-sosyal-medya-polemigi-adini-elona-diye-degistirdi-1054756726.html

Elon Musk ile Çeçen lider Kadirov arasında sosyal medya polemiği: Adını 'Elona' diye değiştirdi

Elon Musk ile Çeçen lider Kadirov arasında sosyal medya polemiği: Adını 'Elona' diye değiştirdi

Amerikalı milyarder Elon Musk ile Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna krizi konusunda sosyal medyada polemiğe girdi. Musk, Twitter'daki adını Kadirov'un... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T09:44+0300

2022-03-16T09:44+0300

2022-03-16T09:44+0300

ukrayna krizi

elon musk

ramzan kadirov

düello

rusya

çeçenistan

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053313971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09b95d6dbf8f8443437fdb7fa040b22c.jpg

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı konusunda Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile sosyal medyadan tartışmaya girdi.Kadirov, Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'düelloya davet etmesine' dair Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalıştırman gerekiyor" açıklamasını yaptı.Kadirov, Musk'a silah ve dövüş sanatları eğitimi için Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Ahmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu'nu önerdi.Amerikalı milyarder Musk ise, Kadirov'un Telegram gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar, Elona" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220302/biden-teslaya-karsi-ford-ve-gm-taraftarligini-resmilestirdi-musk-seni-kimse-dinlemiyor-dedi-1054372647.html

rusya

çeçenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elon musk, ramzan kadirov, düello, rusya, çeçenistan, vladimir putin