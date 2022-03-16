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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/elon-musk-ile-cecen-lider-kadirov-arasinda-sosyal-medya-polemigi-adini-elona-diye-degistirdi-1054756726.html
Elon Musk ile Çeçen lider Kadirov arasında sosyal medya polemiği: Adını 'Elona' diye değiştirdi
Elon Musk ile Çeçen lider Kadirov arasında sosyal medya polemiği: Adını 'Elona' diye değiştirdi
Amerikalı milyarder Elon Musk ile Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna krizi konusunda sosyal medyada polemiğe girdi. Musk, Twitter'daki adını Kadirov'un... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:44+0300
2022-03-16T09:44+0300
ukrayna krizi
elon musk
ramzan kadirov
düello
rusya
çeçenistan
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı konusunda Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile sosyal medyadan tartışmaya girdi.Kadirov, Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'düelloya davet etmesine' dair Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalıştırman gerekiyor" açıklamasını yaptı.Kadirov, Musk'a silah ve dövüş sanatları eğitimi için Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Ahmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu'nu önerdi.Amerikalı milyarder Musk ise, Kadirov'un Telegram gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar, Elona" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/biden-teslaya-karsi-ford-ve-gm-taraftarligini-resmilestirdi-musk-seni-kimse-dinlemiyor-dedi-1054372647.html
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elon musk, ramzan kadirov, düello, rusya, çeçenistan, vladimir putin

Elon Musk ile Çeçen lider Kadirov arasında sosyal medya polemiği: Adını 'Elona' diye değiştirdi

09:44 16.03.2022
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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Amerikalı milyarder Elon Musk ile Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna krizi konusunda sosyal medyada polemiğe girdi. Musk, Twitter'daki adını Kadirov'un 'tavsiyesi' üzerine 'Elona' olarak değiştirdi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı konusunda Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile sosyal medyadan tartışmaya girdi.
Kadirov, Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'düelloya davet etmesine' dair Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalıştırman gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Kadirov, Musk'a silah ve dövüş sanatları eğitimi için Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Ahmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu'nu önerdi.
Amerikalı milyarder Musk ise, Kadirov'un Telegram gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar, Elona" ifadelerini kullandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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