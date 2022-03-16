https://tr.sputniknews.com/20220316/epgis-adli-surec-nedeniyle-fiyat-duyurusuna-ara-verdigini-acikladi-1054755160.html
EPGİS, adli süreç nedeniyle fiyat duyurusuna ara verdiğini açıkladı
EPGİS, adli süreç nedeniyle fiyat duyurusuna ara verdiğini açıkladı
EPGİS, “Sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş” açıklaması yaptı ve adli sürecin devam etmesi nedeniyle kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T07:59+0300
2022-03-16T07:59+0300
2022-03-16T07:59+0300
türkiye
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
akaryakıt
benzin
suç duyurusu
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı.EPGİS daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220309/epgis-epdk-baskaninin-aciklamalarina-yanit-verdi-hakkimizda-savciliga-suc-duyurusunda-bulunun-1054580628.html
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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), akaryakıt, benzin, suç duyurusu
EPGİS, adli süreç nedeniyle fiyat duyurusuna ara verdiğini açıkladı
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EPGİS, “Sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş” açıklaması yaptı ve adli sürecin devam etmesi nedeniyle kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.
Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı.
EPGİS daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.