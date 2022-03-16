https://tr.sputniknews.com/20220316/epgis-adli-surec-nedeniyle-fiyat-duyurusuna-ara-verdigini-acikladi-1054755160.html

EPGİS, adli süreç nedeniyle fiyat duyurusuna ara verdiğini açıkladı

EPGİS, adli süreç nedeniyle fiyat duyurusuna ara verdiğini açıkladı

EPGİS, “Sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş” açıklaması yaptı ve adli sürecin devam etmesi nedeniyle kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T07:59+0300

2022-03-16T07:59+0300

2022-03-16T07:59+0300

türkiye

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

akaryakıt

benzin

suç duyurusu

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı.EPGİS daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/epgis-epdk-baskaninin-aciklamalarina-yanit-verdi-hakkimizda-savciliga-suc-duyurusunda-bulunun-1054580628.html

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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), akaryakıt, benzin, suç duyurusu